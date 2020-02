Acestea sunt tendintele primaverii

In acest nou deceniu, cu totii cautam haine care sa aiba un impact deosebit si, totodata, sa ramana cat mai mult timp la moda. Creatiile prezentate de designeri pentru primavara si vara anului 2020 au fost in general mai comerciale decat de obicei, cu accent pe stilul clasic, mai degraba decat pe creatii capricioase si artistice, care ar putea intra in categoria celor excentrice.

Iata sapte tendinte majore pe care le vom putea regasi in moda anului 2020:

1.Motive florare

Modelele florale sunt doar o tendinta de moda care se intoarce in aceasta primavara, fiind prezente pe scara larga in cadrul tinutelor prezentate la Saptamana Modei din septembrie. Sigur ca nu toate tinutele care au fost prezentate la Paris, Milano, Londra si New York vor ajunge pe strada, exact sub forma care a fost prezentata pe podiumurile de moda. Cert este insa ca elemente din hainele prezentate la Saptamana Modei – fie ca este vorba despre o idee, culoare, material sau model – sunt preluate si copiate de alti designeri. Asta inseamna ca vor influenta puternic ceea ce vedem in magazine in aceasta primavara.

Se spune ca, in general, nu exista tendinte in moda de primavara fara un pic de referinte florale. Pentru 2020, exista insa o inovatie majora in ceea ce priveste printurile florare. Este vorba despre printuri de trandafiri, care dau un aer extrem de elegant tinutelor.

Tema florala este una versatila, atragatoare vizual si plina de culoare, care are mereu priza la public.

Neon

Adoptate deja inca de anul trecut de catre diversi artisti sau trupe de muzica, hainele in culori neon s-au numarat si printre preocuparile designerilor care au fost prezenti la Saptamana Modei, la finalul anului trecut. Unii au prezentat culori verzi sau fistic in colectiile lor, altii au mizat pe transparenta in tinutele lor. Culorile neon pot fi in nuante de roz, portocaliu, albastru, verde si galben, si te fac sa iesi in evidenta indiferent unde te-ai afla.

Culorile neon au aparut in colectii semnate de Christopher Kane, Carolina Herrera si Valentino, si deja haine in astfel de culori pot fi gazite in magzine.

Piele colorata

Designerii mizeaza pentru sezonul primavara/vara pe haine din piele colorata. Pielea, inclusiv cea artificiala, este singurul material cu care toti designerii sunt incantati sa lucreze in acest sezon. Hainele din piele au fost prezentate pe podiumurile de moda de la New York si Paris in aproape orice forma: de la jachete colorate marca Coach 1941 sau Bottega Veneta, la fuste si pantaloni de la Marni si Alexander McQueen.

Modelele din piele au fost candva destinate toamnei si iernii, dar se pare ca pielea va fi la moda in primavara acestui an.

Genti mari

Nicio tinuta nu este completa fara accesoriile potrivite, iar gentile suficient de incapatoare au fost prezentate cu generozitate la Saptamanile modei din septembrie. Cu toate acestea, unii designeri au fost, intr-adevar, mai practici decat altii. De exemplu, unii designeri, precum Philip Lim si Stella McCartney, au mizat pe genti mari transparente.

Interesant de stiut este ca majoritatea designerilor au prezentat genti de dimensiuni mari care au fost asortate la culoare cu restul tinutei.

Dincolo de articole vestimentare, primavara aceasta vine si cu noi tendinte de design interior, astfel incat sa va puteti moderniza locuinta cu incredere.