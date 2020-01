Virgi Pirvulescu, primul contracandidat al lui Mircia Gutau: Am decis! E timpul! CANDIDEZ pentru Primăria Râmnicu Vâlcea!

Ziarul de Valcea incurajeaza democratia, pluralismul politic, libertatea de exprimare. In acest context am decis sa prezentam toate programele electorale ale candidatilor la functia de primar al municipiului Ramnicu Valcea din vara anului 2020. Incurajam limbajul elegant, coerent, concis, constructiv si dezavuam atacul la persoana.

CANDIDEZ pentru Primăria Râmnicu Vâlcea!

Programul meu pornește de la o realitate pe care fiecare dintre noi o simtim in fiecare zi și anume: incertitudinea viitorului nostru!

Prin ce se observa acest lucru?

▶ Incertitudinea unui loc de munca,

▶ Nesiguranța unui trai decent,

▶ Lipsa șansei de a alege un loc de munca acceptabil si corespunzator calificarii si experientei detinute.

Solutii la problemele Ramnicului

Nu inventam noi roata, dar uitandu-ne in jurul nostru vedem ca se poate, vedem orase ca Oradea, Cluj Napoca, Brasov, Sibiu, Timisoara, care cu un management profesionist si care au permis tinerilor specialisti cu viziune sa participe la viitorul respectivei urbe, au reusit ceea ce pentru noi nu exista!

▶De ce e nevoie ca foarte multi tineri ramniceni sa aleaga sa stea cu chirie sau sa se mute in Sibiu, Cluj, Oradea, Brasov, Bucuresti, etc, in cautarea unui loc de munca si implicit a unui trai mai bun?

In programul pe care il propun, un accent deosebit il constituie atragerea unor investitori de anvergura si constituirea mai multor parteneriate de tip public-privat, astfel incat accesul la locuri de munca cu un nivel de calificare si salarii decente sa constituie o premiza a evolutiei viitoare a comunității!

▶Trebuie sa le oferim copiilor nostri posibilitatea de a-si construi un viitor in orasul lor, alaturi de familiile, prietenii si locurile dragi lor.

De aceea, propun spre dezvoltare doua ramuri:

▶ 1. Industria constructoare de masini (in special tractoare si masini agricole, dar nu numai)

▶ 2. Dezvoltarea sectorului cercetarii, dezvoltarii si inovarii.

Contextul favorabil dezvoltarii celor doua ramuri

▶ 1. Industria constructoare de masini

• piata globalizata unde industria constructoare de masini insumeaza tehnologie si necesita un personal calificat, iar traditia amplasarii geografice este specifica

• suprafata agricola a Romaniei se pozitioneaza pe pozitia a VI-a a UE, avand o suprafata agricola de 14,8 milioane ha si unde aproximativ 6,8 milioane ha nu sunt lucrate

• uzinele cu traditie in fabricarea tractoarelor si masinilor agricole din Romania au fost transformate in investitii imobiliare

Avand o discutie destul de avansata cu reprezentanta unui firme recunoscute la nivel european in domeniul fabricarii tractoarelor si masinilor agricole, firma mama este interesata de construirea unei fabrici de ansamblare a tractoarelor si masinilor agricole in Romania, unde in acest moment, valoarea utilajelor livrate catre tara noastra reprezinta aproximativ 14 % din volumul livrarilor totale catre partenerii europeni.

Nivelul pretului de livrare este influentat in mod direct de valoarea transportului si manipularii ce creste pretul de livrare cu aproximativ 7%, iar aceste aspecte reprezinta un impediment in satisfacerea clientilor!

Mai mult decat atat, o fabrica pe teritoriul Romaniei ar asigura servicii mai rapide de asigurare a pieselor de schimb si service/garantie si postgarantie, iar potentialul agricol al Romaniei, în momentul de fata, constituie un atu important in luarea acestei decizii!

De ce ar fi nevoie pentru a putea sa grabim amplasarea unei asemenea fabrici pe teriroiul orasului nostru?

• un teren de minimum 25 ha

• acces la circulatia feroviara

• amplasarea fabricii la o raza de maximum 50 km de autostrada

• orientarea invatamantului profesional catre formarea necesara satisfacerii nivelului cerut de catre fabricant si incheierea de parteneriate cu unitatile de invatamant

Toate aceste cerinte pot fi indeplinite astfel:

SC Oltchim SA este o societate in faliment, iar partea atractiva a fost achizitionata deja de catre SC Chimcomplex SA, ramanand in lichidare sectiile neinteresante, dar si terenul de aproximativ 21,4 ha care se va vinde prin licitatie!

Avand in vedere creantele pe care le are de incasat Primaria Rm Valcea de la falita Oltchim SA si cu un vot favorabil din partea Statului Roman, care este creditorul principal, terenul respectiv poate fi trecut in patrimoniul privat al orasului nostru si cu terenul agricol din zona se pot comasa minimum 25 ha teren!

In ceea ce priveste conditiile de amplasare, tinand cont de constructia viitoarei autostrazi si deja infrastructura SC Oltchim SA, acestea sunt indeplinite!

Pentru zona profesionala, legea invatamantului stabileste foarte clar care sunt atributiile si drepturile autoritatii publice locale, in speta Primaria Rm Valcea, ceea ce ma determina sa pot afirma ca si acest aspect poate fi indeplinit!

▶2. Dezvoltarea sectorului cercetarii, dezvoltarii si inovarii

Ramnicu Valcea beneficiaza de existenta Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice. In toata aceasta perioada scursa de la revolutie, autoritatile publice locale nu au inteles care este rolul unui asemenea institut si cat de mult poate contribui la cresterea bugetului local!

Ca sa va formati o imagine a afirmatiei de mai sus, trebuie sa mentionez ca personalul care isi desfasoara activitatea in cadrul institutului are o pregatire profesionala superioara, iar nivelul salarial este unul superior, ceea ce genereaza un impozit pe venit retinut si virat bugetului de stat substanțial, din care aproximativ 65% se intoarce in bugetul Primariei Rm Valcea!

Un exemplu:

200 cercetatori cu un impozit pe venit retinut lunar de 2000 lei, cu o cota de 65% catre Primaria Rm Valcea, ar insemna 260 000 lei lunar si 3.120.000 lei anual!

Si, tinand cont ca peste 60% din impozitul pe profit si TVA achitate de catre Institut se intorc tot la bugetul Primariei Rm Valcea, suma totala cu care acesta contribuie se apropie de 5% din bugetul Primariei Rm Valcea.

Dar daca am reusi ca prin sustinerea Primariei Rm Valcea, Institutul sa-si poata mari capacitatea, sa aiba 400 de cercetatori, ce ar insemna pentru orasul nostru?

In primul rand, cercetatorii din cadrul Institutului ca si cetateni ai orasului Rm Valcea, prin nivelul lor de pregatire si intelegere, ar contribui direct la calitatea si renumele orasului, rezultatele muncii lor contribuind direct la bunastarea noastra!

Ce isi doresc reprezentantii Institutului pentru a putea face mai mult?

• In primul rând, RESPECT!

• In al doilea rand, autoritatea publica locala sa poata asigura un nivel de viata crescut pentru angajatii si implicit locuitorii orasului nostru, astfel incat cercetatorii sa fie atrasi de calitatea vietii locului unde ei urmeaza sa se stabileasca, dar și petrecerea timpului liber si un sistem educational ridicat, toate acestea indeplinindu-le conditiile de relocare!

▶Putem sa indeplinim aceste conditii?

Cu siguranta!

Numai sa fim seriosi si in functiile de decizie sa numim oameni competenti, cumetriile si promovarea pe interese sa dispara cu desavarsire!

Si aici ne gandim la spatiul fostei unitati militare Vladesti,care sa constituie locul construirii unui campus de locuinte cu chirie unde sa putem oferi conditii decente acestor specialisti si nu numai lor, ci si medicilor,profesorilor si oricaror specialisti care prin aportul lor vor pune umarul la dezvoltarea orasului nostru!

Virgil Pirvulescu