VIDEO! Dupa o urmarire ca-n filme, un sofer rupt de beat a fost incatusat de politistii valceni

Urmarire ca in filme pe strazile municipiului Ramnicu Valcea! In seara aceasta, politistii rutieri valceni au efectuat semnal regulamentar de oprire pentru un autoturism care circula cu viteza in cartierul Nord din Ramnicu Valcea, moment în care conducătorul autoturismului nu s-a supus semnalului de oprire, continuând deplasarea spre zona Kaufland (Ostroveni). Doua masini de politie au pornit în urmărirea acestuia. La un moment soferul fugar a fost blocat de una dintre masini, in zona reprezentantei Nurvil din apropierea bretelelor care fac legatura cu Pasajul Tudor Vladimirescu. Din masina au coborat trei tineri in stare avansata de ebrietate, care de-abia se mai tineau pe picioare. Din inregistrarea video primita de la un cititor al ziarului se vede cum cad din masina dozele de bere. Cei trei au fost incatusati si au fost dusi la sediul Serviciului Rutier Valcea pentru cercetari. Pe numele soferului se va intocmi dosar penal.

Vom reveni cu amanunte!