Un escroc valcean care pretindea ca vinde tractoare a fost retinut la Botosani. Prejudiciul este de 30.000 euro 

Politistii din Botosani anunta, sambata, ca au retinut un barbat de 40 de ani din judetul Valcea, cercetat pentru inselaciune.

In perioada noiembrie 2018 – august 2019, impreuna cu alte persoane, barbatul e banuit ca a pacalit 6 persoane din Botosani prin postarea fictiva de anunturi privind vanzarea de utilaje agricole, convingandu-le sa vireze diferite sume de bani, in mai multe transe, in conturi apartinand unor persoane interpuse, deschise la banci din Romania sau din afara tarii.

Valoarea prejudiciului a fost estimat la 30.000 de euro.

Barbatul va fi prezentat sambata in fata instantei.