Un CAMATAR, angajat al Primariei Babeni, a intrat in atentia PROCURORILOR! Acuzatiile: camata, inselaciune si santaj!

Un angajat al Primariei Babeni este camatar in timpul liber! Acesta face parte dintr-un grup infractional organizat, impreuna cu sotia, cumnatul si un alt camatar din Ramnicu Valcea. Toti sunt acuzati de mai multe persoane de: inselaciune, camata si santaj! Procurorii au intrat pe fir si cerceteaza cazul. La iveala ies aspecte SOCANTE in legatura cu modul infractional in care actioneaza cei patru membri ai grupului infractional organizat. Ziarul de Valcea, impreuna cu mai multi colegi de presa, investigheaza acest caz. Vom reveni cu o ancheta care va zgudui judetul Valcea! In acest dosar sunt implicati inclusiv notari, o avocata si executori judecatoresti! Tineti aproape!

De asemenea, inspectorii Agentiei Nationale de Integritate verifica declaratia de avere a functionarului camatar, care a omis sa mentioneze mai multe bunuri imobiliare si importante sume obtinute din camatarie, pe care a incercat sa le ascunda prin tot felul de tertipuri.

Nicu Trandafir