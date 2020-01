TOP 5 cadouri care dau pe spate ORICE FEMEIE!

Se stie faptul ca femeile sunt greu de multumit, insa exista anumite cadouri care dau pe spate si cele mai pretentioase doamne. Fie ca este vorba de iubita ta, mama, sora sau o prietena, gasirea cadoului perfect poate sa fie o adevarata provocare. Nu exista reprezentanta a sexului feminin care sa nu aprecieze un astfel de gest, chiar daca multe dintre ele nu recunosc. Important este sa ii oferi cu toata inima darul si sa incerci sa gasesti ceva util si pe placul ei, si, cu siguranta, vei avea parte de o reusita.

TOP 5 cadouri cu care o vei impresiona

Bijuterii

Orice femeie este innebunita dupa bijuterii, si isi doreste sa aiba cat mai multe. Fie ca este vorba de cristale pretioase, fie de argint sau aur, doamnele si domnisoarele adora sa iasa in evidenta cu fele mai frumoase bratari, coliere sau inele. Pe langa acest lucru, acestea devin extrem de atasate de aceste obiecte frumoase primite si isi vor aduce aminte mereu momentul in care le-au fost daruite. In acest sens, ele reprezinta mereu un cadou potrivit.

Genti

In proportie de 90% dintre femei poarta genti, deci acesta este un cadou extrem de util. Fiecare dama isi doreste sa aiba o colectie impresionanta de accesorii, iar tu poti sa contribui la visul ei. Incearca sa alegi ceva potrivit stilului pe care aceasta il are. Daca bugetul iti permite, achizitioneaza un model de buna calitate, bine compartimentat si cu o culoare potrivita. O sa se indragosteasca iremediabil!

O zi la Spa

Ce dar poate sa fie mai frumos decat o zi de relaxare dupa o saptamana plina? Ce spui sa ii oferi femeii din viata ta o zi la spa? Una in care sa se simta rasfatata, sa scape de grijile zilnice si sa isi incarce bateriile. Poti merge si tu alaturi de ea si sa petreceti clipe de relaxare impreuna. Nu vei de gres cu un astfel de cadou!

Produse de make-up

Orice dama isi doreste sa arate cat mai bine si sa isi scoata in evidenta trasaturile. Asa ca, un cadou potrivit este o trusa de make-up, ce poate contine: fond de ten, pudra, farduri, creion, rimel si ruj. Daca aceasta petrece zilnic minute bune in oglinda sa se aranjeze, inseamna ca acesta este darul potrivit pentru ea! Poti afla de aici motivul pentru care femeile aleg sa se machieze.

O pereche de pantofi

Probabil ai observat asta pana acum: femeile adora incaltamintea si ar cumpara cate o pereche in fiecare zi. Fie ca este vorba de pantofi cu toc, cizme sau adidasi, orice doamna sau domnisoara adora sa aiba dulapul plin de incaltari. In aceste conditii, o pereche in plus nu strica niciodata. Aici poti sa gasesti pantofi de dama pe placul oricarei femei.

In concluzie, cel mai important lucru este sa ii oferi un cadou din inima. Aceasta va aprecia gestul, iar un pic de atentie din partea ta nu strica. Alege unul din cele enumerate, iar femeia din viata ta o sa fie cea mai fericita!

