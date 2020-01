TOP 4 cele mai bine platite joburi pentru o femeie fara studii superioare!

Esti in cautarea unui job, insa nu ai o diploma care sa te ajute? Ai fost concediata de la vechiul loc de munca si cauti ceva nou? Afla ca exista numeroase joburi care nu necesita studii superioare si care, in acelasi timp, iti asigura un trai mai mult decat decent. Traiesti intr-o perioada in care femeile au numeroase oportunitati profesionale, iar, in acest fel, se pot intretine singure

Topul celor mai bine platite joburi pentru femei

Model de videochat

Ce spui de un job in domeniul videochatului? Chiar daca este o meserie destul de controversata, un numar record de femei din Romania aleg sa isi asigure traiul zilnic astfel. In ce consta acest job? Trebuie sa socializezi prin intermediul unui calculator cu diferite persoane din toata lumea. Absolut tot este legal, iar salariul este destul de atragator. Pentru a afla mai multe informatii, intra pe kendrastudio.ro si afla daca iti doresti sa urmezi o astfel de cariera.

Make-up artist

Iti place sa te machezi si vrei sa iti castigi banii din asta? Atunci ce mai astepti? Poti incepe prin a exersa diferite tehnici sau machiaje de zi si de seara pe prietenele tale. In acest fel, vei capata experienta si vei obtine o dexteritate aparte. Odata ce te-ai familiarizat cu acest domeniu, poti incepe sa iti cauti cliente, insa este foarte important sa nu iti fixezi tarife mult prea mari, mai ales ca esti la inceput. Pe viitor, poti urma si un curs de make-up artist, pentru a obtine o certificare in acest sens.

Antrenoare de fitness

Sportul este pentru tine un stil de viata? Vrei sa ii inveti si pe ceilalti cum si de ce sa il practice? Iti place sa petreci ore in sir in sala de fitness? Atunci acesta este jobul perfect pentru tine! Pe langa faptul ca te poti antrena mereu si ca vei lua parte la schimbarile unui numar mare de persoane, vei beneficia si de un venit satisfacator. Pentru a avea parte de fericire si multumire, cel mai important este sa faci ce iti place!

Fotomodel

Din ce in ce mai multe tinere viseaza sa ajunga pe cele mai faimoase podiumuri din lume. Poate inceputul pare greu, dar, atat timp cat iti doresti ceva destul de tare, se poate realiza. Pentru a putea urma o astfel de cariera, este necesar sa ai o inaltime minima de 1,70m si masuri cat mai apropiate de 90-60-90. Daca te incadrezi in aceste cerinte, cauta o agentie cunoscuta de modeling. Pe langa salariul motivant de care vei beneficia, vei avea ocazia sa calatoresti in toata lumea. Poti afla mai multe informatii despre viata de model de aici.

Acum ca ai aflat acestea, unde crezi ca este locul tau? Important este sa nu asculti parerile rautacioase ale celor din jur, deoarece vor exista numeroase persoane care vor incerca sa te descurajeze. Cel mai important este sa faci ce iti place si sa nu te gandesti doar la partea financiara.

sursa foto: shutterstock.com, pinterest.com