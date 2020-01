SPORTUL ÎN COLAPS: STOP detașări, STOP finanțări, așadar STOP medalii.

Îmi este din ce în ce mai clar că de nimic nu se mai ține cont pe perioada guvernării PNL. În calitate de fost ministru al Ministerului Tineretului și Sportului mă declar profund dezamăgit de ceea ce se întâmplă în instituția acum condusă de domnul Ionuț Marian Stroe, păi domnule ministru să vă readuc aminte cu ce ați început dumneavoastră în luna Noiembrie “în forță” …e simplu, cu o declarație în care vă spuneați “of-ul” privind sportul de masă și că este realmente necesar un parteneriat cu Ministerul Educației pentru ca acesta să poată fi dezvoltat, ei bine, acest parteneriat există. Există chiar și un parteneriat la nivel internațional încheiat de mine și doamna ministru al Sportului din Franța, Roxana Mărăcineanu, pe care dacă tot ați fost deschis să o salutați, poate erați curios să o întrebați și în ce constă acest memorandum. Tot pe masa dumneavoastră am lăsat pregătit Memorandumul între Guvernele Serbiei, României, Bulgariei și Greciei pentru depunerea celor două candidaturi comune pentru organizarea UEFA EURO 2028 și a FIFA World Cup 2030, zic eu competiții de mare anvergură cu care noi, statul român ne putem mândri (asta dacă luați notițe și le duceți mai departe, nu e greu, sunt gata pregătite, doar să aveți curaj să le înaintați, dacă nu știați de ele, aflați acum…pe principiul “niciodată nu e prea târziu”), dar nu știu de ce mă duc așa departe când despre EURO2020 nu se mai aude nimic, taceți mâlc, oare să fie totul așa de bine pus la punct încât nu e necesară o “transparență” în ceea ce privește acest subiect, nu de alta dar așa se striga din opoziție, că se vrea transparență. Acum dacă tot vorbim de transparență să apreciem faptul că bugetele acordate Federațiilor sunt urcate pe site-ul Ministerului Tineretului și Sportului, dar sunt “rupte în două” tocmai în an olimpic. Nici nu aș ști pe care genunchi sunt făcute aceste bugete, sau să vorbim în termeni mai academici “pe ce criterii le-ați acordat”? O federație precum cea de Handball atât merită?Volei?Rugby? Dar “Arte Marțiale” domnule ministru? Am fost aspru criticat ca ministru de mulți din presă pentru că nu am urcat aceste finanțări pe site, deși atunci când cineva solicită o informare îi era pusă la dispoziție de îndată, în schimb o spun cu mândrie că bugetul acordat în an preolimpic de către guvernul PSD era unul substanțial. Îl auzeam pe Orban țipând prin presă cât de important este acest minister și tocmai pentru că este an olimpic nu este posibilă comasarea acestuia, ce să spun?…se vede!, DAR NU PREA! Vă bateți joc de ceea ce înseamnă SPORT! Să vă mai luați notițe, vă rog, și în ceea ce privește grădinițele olimpice, e un proiect interesant lăsat, bineînteles, tot de mine acolo, undeva..poate vă dați puțin interesul să vă amintiți și de cele 400 de baze sportive. Guvernul PSD avea planuri mari, însă îngropate și uitate de voi, PNL-iștii. Mă declar total bulversat de ceea ce se auzea pe când abia ce vă așezați pe scaune și ce ați reușit să faceți cel puțin din sport, până acum. Este realmente fondată declarația doamnei Elisabeta Lipă, pe care o înteleg, în calitate de Președinte al Federției de Canotaj se poate “detașa de stresul medaliilor” cu așa buget, ce să așteptăm noi dragi români de la sportivii noștri care duc drapelul mai departe. Au venit acești băieți acum la putere și se pare că avem un mare ghinion, pentru că e an olimpic, iar ei tocmai acum s-au găsit să taie și spânzure, încetează detașări acolo unde întreaga activitate este blocată din lipsă de personal, taie bugete și nu de oriunde ci de la cei mai importanți ambasadori ai noștri, sportivii, ce să urmeze oare? Acum este momentul ca România să se trezească, de altfel tricolorul nostru va fi ușor dat la o parte la Tokyo anul acesta. În încheiere, sper ca această declarație a mea să nu fie o informare pe care voi, cei de la “putere”, o tratați precum #împăratulKlaus, care atunci când primește o informare o citește și se consideră informat, să luați măsuri, sportul este cu adevărat important sau cel puțin pentru NOI!

Bogdan Matei, senator PSD Valcea