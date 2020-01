Sorin Ghita va candida din partea PER la functia de primar al comunei Vladesti

Pe lângă Irina Argeșanu, fostă președintă a organizației de femei PNL Râmnicu Vâlcea, alte „nume grele” din județul Vâlcea s-au înscris în organizația Partidului Ecologist din România – filiala Vâlcea. Este vorba de Sorin Ghiță, fostul primar din Vlădești, Gheorghe Șerban, ex-primar din Golești, dar și întreaga organizație ALDE din Drăgășani, inclusiv 4 consilieri locali. Toți au anunțat că vor candida sub sigla PER la alegerile locale din luna iunie anul acesta. Primarul Mircia Gutău, care este și președintele organizației municipale PER Râmnicu Vâlcea, a anunțat că, în perioada imediat următoare, vor mai face pasul la ecologiști și alți politiceni, cu precădere de la liberalii nemulțumiți de dictatura lui Buican, iar obiectivul pentru Consiliul Județean este câștigarea a minim 6 mandate de consilier din partea partidului.