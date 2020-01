Rusine DNA! Procurorii Nistor si Iacob l-au salvat (deocamdata!) de PUȘCĂRIE pe deputatul liberal Cristian Buican!

Ieri pe site-ul national luju.ro a explodat o BOMBA jurnalistica exact in capul presedintelui PNL Valcea, Cristian Buican! Intr-o investigatie de presa se demonstreaza la liniuta cum a fost SPALAT liberalul valcean de seful DNA Calin Nistor (valcean din Lungesti, consatean si prieten al prefectului Costea), in cardasie cu aghiotantul Marius Iacob. Dezvaluirile din dosarul de coruptie sunt de-a dreptul HALUCINANTE, aflam despre deputatul Buican lucruri de-a dreptul INFIORATOARE, cum facea trafic de influenta la CET Govora si cerea mii de euro – TAXA DE SMECHER – de la familia Mihai si Denisse Balan… Bineinteles ca impotriva respectivei ordonante de clasare a fost depusa deja o contestatie, iar dosarul va ajunge si la SIIJ, dar si in instanta! Uluitor mai este un fapt: in ordonanta procurorului se vorbeste despre presiunile facute de Buican asupra fostului director de la CET Govora ca acesta sa rezilieze contractele cu TOATA presa locala, intr-un ABUZ DE PUTERE si o incercare de ingradire a libertatii de exprimare! Cu toate acestea, PRESA VALCEANA (cu cateva exceptii: Gheorghe Smeoreanu, Crisu Popescu si Vasile Caprescu) se face ca nu vede, nu aude despre acest MEGA SCANDAL DE CORUPTIE si sta cu capul in nisip precum strutul! Atunci, vorbesc despre lasii din presa, isi merita cu prisosinta soarta de: SCLAVI ai politicienilor de teapa lui Buican! Ziarul de Valcea merge inainte si ne exprimam incredere ca DREPTATEA va invinge si JUSTITIA isi va obloji ranile!

De asemenea, niciun politician nu a rectionat la dezvaluirile de pe luju.ro. Sa intelegem ca ei considera ca este normal cum a actionat Buican? SE AUDE – PSD VALCEA?! In alte vremuri – ati fi fost BARBATI ADEVARATI, nu carpe la picioarele lui Buican sau ale vreunui procuror corupt!

Tiberiu Pirnau