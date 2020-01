Primăria Orlești a aprobat construirea și amplasarea unui monument al lui Mircea cel Bătrân la intrarea dinspre drumul DN 64

Prin Hotărârea nr. 45/2019, Consiliul local al comunei Orlești a aprobat construirea și amplasarea unui monument de for public – Statuie Mircea Cel Bătrân – în comuna Orlești, în capătul scuarului de pe DC 48 Orlesti Scaioși la intrarea din Drumul Național 64. Amplasarea monumentului s-a realizat cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare privind urbanismul si autorizarea executării lucrărilor de constructii, precum si cu avizul privind concepţia artistica a monumentului de for public, emis de Ministerul Culturii si Cultelor sau, dupa caz, de serviciile deconcentrate ale acestuia. Primăria Orlești va sistematiza și amenaja toate străzile şi trotuarele, astfel încât comuna să fie cea mai frumoasă localitate din Vâlcea. În luna aprilie 2019, în comuna Orleşti, Constantin Cîrstina a început amenajarea turistică de la lacul lui Orlea. Primarul Cîrstina doreşte ca acest nou punct de atracţia să dezvolte un turism care să combine latura viticolă cu cea de agrement: „Aici am pus pe harta comunei, un nou domeniu turistic. Este un loc cu adevărat plin de legende, are un pitoresc aparte prin lacul care nu seacă niciodată, panorama Luncii Oltului este unică”. Tot primarul Constantin Cîrstina a mai declarat că un investitor privat a demarat construcția unei ferme piscicole, prin fonduri europene. Anul trecut, Consiliul Local al comunei Orlești a adoptat o rectificare pozitivă a bugetului local pe 2019, care a ajuns la suma totală de 12,8 milioane de lei. Conform unui comunicat de presă din luna august 2019, Primăria Orleşti a demarat implementarea proiectului „Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice în Orleşti”. Valoarea totală a proiectului (defalcată în contribuţia UE şi contribuţia naţională) este de 3.656.726,56 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 2.559.708,66 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 1.023.883,40 lei și valoare cofinanțare eligibilă a beneficiarului 73.134,50 lei. Primarul din Orlești, Constantin Cîrstina, a spus că, încă din luna iunie 2019, au demarat lucrările de introducere rețele de apă și canalizare în satele Scăioși și Aurești.