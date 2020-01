Pericol de explozie la Jandarmeria Valcea, unde a fost descoperita o grenada antitanc 

Foto: Arhiva Ziare.com

“Astazi, in jurul orelor 11:45, in timp ce angajatii PRELCET executau lucrari la conducta ce transporta agentul termic la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Valcea, a fost descoperita in curtea interioara o grenada.In urma cercetarilor s-a constatat ca este o, care dateaza din Al II-lea Razboi Mondial. Zona a fost izolata si au fost anuntati lucratorii specializati din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Valcea, in vederea ridicarii si distrugerii acesteia”, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Valcea.

Potrivit ISU Valcea, pirotehnistii din cadrul inspectoratului au intervenit pentru asanarea teritoriului de munitie ramasa neexplorata in urma descoperirii grenadei.

“A intervenit echipajul pirotehnic al Detasamentului Ramnicu Valcea cu un ofiter si un subofiter. Era o grenada de mana antitanc. Dupa verificarea zonei, elementul de munitie a fost ridicat si transportat in conditii de siguranta pentru distrugere intr-un poligon amenajat”, afirma sursa citata.