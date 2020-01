Nou focar de pesta porcina in Valcea! Prefectul impostor este in… vacanta!

Prefectul impostor al judetului Valcea, Tiberiu Costea, este in vacanta! Il doare fix in cot de problemele judetului! Direcția Sanitar Veterinara Valcea a identificat in data de 30 decembrie 2019 un focar de pesta porcina in localitatea Pausesti Maglasi, iar prefectul – presedinte al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta – doarme in papucii statului, neindeplinindu-si datoriile legale, sa dispună măsurile necesare stoparii raspandirii bolii si in localitatile limitrofe!