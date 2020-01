Mircia Gutau: Il sustin suta la suta pe Constantin Radulescu la presedintia Consiliului Judetean

La conferinţa judeţeană a PSD Vâlcea a participat in calitate de invitat si principalul aliat al presedintelui PSD Valcea, Constantin Radulescu – primarul Ramnicului – Mircia Gutău. Edilul i-a asigurat pe membrii PSD ca Organizatia Judeteana a PER va lupta umar la umar cu pesedistii pentru ca preşedintele Constantin Rădulescu sa obtina un nou mandat în fruntea Consiliului Judeţean Vâlcea, subliniind că doreşte o continuare a politicii PSD la conducerea Consiliului Judeţean.

Constantin Rădulescu s-a arătat convins că prietenia dintre cei el si Mircia Gutau nu va fi destrămată de liberali, împreună continuând colaborarea între cele două instituţii şi în mandatul 2020 – 2024. În acelaşi timp, preşedintele PSD Vâlcea s-a arătat îngrijorat şi de ceea ce se întâmplă la nivel naţional: „Cea mai mare provocare, în ticăloşia lor, aşa gândesc cei care au venit

fraudulos la conducerea acestei ţări, printr-o moţiune oribilă, este cum să facă încât să desfacă această unire, această prietenie între mine şi primarul Mircia Gutău. Vă asigur că nu vor reuşi şi, într-un final, vor vedea că tot în primele rânduri vom fi, pentru că ceea ce facem noi, încercăm să facem bine. Deocamdată cei care sunt acum vor fi pentru puţin timp la guvernare, dar vor fi o amintire tristă pentru acest popor”, a punctat Constantin Rădulescu,preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.

Tinerii reprezintă o sursă imensă de dezvoltare

„PSD trebuie să vină cu o altă abordare, pe lângă faptul că trebuie să vină cu „feţe noi”, fiindcă aşa ne cere toată lumea, să atragă oameni tineri şi deştepţi care să mişte suflete, să trezească emoţie. Degeaba noi, la Vâlcea am luat aproape 80 de mii de voturi, de la 42 de mii, câte am avut la europarlamentare, iar sacii puşi în căruţă de noi s-au dat jos la Bucureşti, nu trebuie să mai acceptăm acest lucru. Resursa umană trebuie adusă în faţă, iar PSD are tineri deştepţi şi şcoliţi afară. În acest sens, de săptămâna viitoare vom lansa Clubul Social Democrat, organism de dezbatere care va întreţine relaţia cu presa şi care va organiza întâlniri cu cei din structurile organizaţiilor non-guvernamentale. Tinerii reprezintă o sursă imensă de dezvoltare, dar şi un factor important în schimbarea socială, deoarece sunt esenţiale capacităţile şi concepţiile lor pentru dezvoltarea societăţii noastre”, a mentionat preşedintele Consiliului Judeţean, Constantin Rădulescu.

Proiecte pentru judet

„Proiectele de viitor pe care le avem vor aduce Vâlcea ca fiind „Cel mai frumos judeţ din România”, din categoria judeţelor cele mai inteligente în inovare, digitalizare şi sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii. Un alt proiect de viitor este restaurarea Ansamblului Culei Duca. Se va face un Adventure Park în Vaideeni, iar la Olăneşti se vor moderniza două parcuri şi, împreună cu administraţia locală, se va moderniza infrastructura rutieră. Cu fonduri europene se va pune în valoare situl arheologic de la Stolniceni Buridava. Vom continua să identificăm soluţii pentru ceea ce înseamnă investiţii în spitale, aşa cum facem cu Spitalul Vechi, cu Spitalul Judeţean, cu Maternitatea, pentru care suntem cu proiectul în faza de licitaţie, dar şi cu spitalul din oraşul Bălceşti care, cu bani alocaţi de la Consiliul Judeţean se va redeschide. Vom colabora încontinuare pentru ceea ce înseamnă partea de mediu, ecologie şi, după cum ştiţi, la finele acestei luni vom scoate la licitaţie partea de colectare şi depozitare a deşeurilor, dar şi centrul de management integrat al deşeurilor de la Roeşti. În colaborare cu Primăria Municipiului Vâlcea vom avea o nouă staţie de sortare mecano-biologică. Vom continua să dezvoltăm şi să investim în sistemul de termoficare al Municipiului Râmnicu Vâlcea cu fonduri europene”, a sustinut preşedintele Consiliului Judeţean, Constantin Rădulescu.