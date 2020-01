Masochism in masa la PSD Valcea?! Principalul sponsor al propagandei liberale in judet a fost ales presedinte executiv!

In mod cu totul surprinzator – la conferinta judeteana extraordinara a PSD Valcea de joi, 23 ianuarie, primarul din Dragasani, Cristian Nedelcu, principalul sponsor al propagandei liberale in judet, a fost ales presedinte executiv al organizatiei. Felicitari, dragi pesedisti! Nedelcu a finantat ani de zile cu bani publici, din bugetul local al municipiului Dragasani, presa care i-a injurat cel mai abitir pe… pesedisti, in special pe presedintele Constantin Radulescu si parlamentarii valceni ai partidului. Oare sa nu fi stiut acest adevar votantii PSD? Sau exista o forma de masochism in masa in randurile pesedistilor valceni? In aceeasi sedinta s-a mai produs o anomalie: ex-primarul de trista amintire al Ramnicului, Gigi Matei, a fost ales din nou vicepresedinte al organizatiei judetene! De cativa ani, Matei nu a mai desfasurat nicio activitate in avantajul PSD, asa ca si aceasta decizie este pusa sub semnul intrebarii si al mirarii! S-a intamplat si un lucru bun la acest eveniment – alegerea fostului prefect Florian Marin in functia de secretar executiv al PSD Valcea, in locul senatorului bataus – Bogdan Matei. Asa cum era de asteptat – Constantin Radulescu a fost votat presedinte al Organizatiei Judetene a PSD Valcea.

Tiberiu Pirnau