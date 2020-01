Irina Argesanu s-a inscris in PER. Echipa lui Mircia Gutau a devenit mai buna, mai puternica

Am înțeles să asimilez politica unei oportunități de implicare în problemele societății, influențând în consecință în mod pozitiv viața oamenilor. De asemenea, cred cu tărie că implicarea femeilor în viața urbei noastre poate aduce un plus de valoare activității politico-administrative. Femeile au dat dovadă în societate de putere de muncă, devotament și seriozitate. De-a lungul timpului, alături de alte femei responsabile, am inițiat și dus la bun sfârșit acțiuni cu impact direct asupra situațiilor dificile cu care s-au confruntat unii dintre semenii noștri. Îmi doresc foarte mult să formez o echipă de femei ambițioase și puternice, care să lase amprenta activității lor nu doar în politică, ci și în administrație.

Deoarece domnul Primar Mircia Gutău m-a convins că înțelege demersurile mele și m-a asigurat că voi avea tot sprijinul pentru a-mi continua activitatea, am hotărât să merg mai departe alături de dumnealui, cu un nou proiect, mult mai amplu și mult mai susținut. Împreună am identificat calea pe care o vom urma ca o echipă determinată puternic de responsabilitățile pe care le asumăm. Nu am vreo îndoială că ceea ce vom face împreună se va vedea și va putea fi măsurat de cetățeni. Am convingerea că vom forma cea mai puternică echipă și că domnul Mircia Gutău se va alătura inițiativelor și eforturilor noastre ori de câte ori va fi nevoie. Împreună vom redefini liniile de reușită și vom ridica standardele responsabilităților în politică. Alături de domnul Gutău vom face față oricărei provocări și vom câștiga fără doar și poate orice competiție, indiferent că este vorba de a ne demonstra capacitățile în rezolvarea problemelor societății, ori vreo competiție electorală.

Le mulțumesc pentru încredere tuturor celor care mi s-au alăturat în acest nou proiect !

Irina Maria Argesanu