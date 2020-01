Fosta sefa a AEP, valceanca Ana Maria Patru, achitata pentru trafic de influenta si spalare de bani. Decizia nu e definitiva 

Judecatorii au constatat ca Ana Maria Patru a fost retinuta pe 15-16 noiembrie 2016 si arestata preventiv si la domiciliu in perioada 16 noiembrie 2016- 17 februarie 2017. Instanta a ridicat sechestrul asigurator pus de procurorii DNA pe mai multe bunuri ale Anei Maria Patru. Decizia nu este definitva si poate fi contestata de DNA.Cazul era pe rolul Tribunalului Bucuresti din decembrie 2016

Acuzatiile DNA

Potrivit procurorilor DNA, in perioada aprilie – iunie 2008, Patru, in calitate de vicepresedinte al Autoritatii Electorale Permanente – functie cu rang de secretar de stat – a pretins, iar in anul 2009 a si primit de la reprezentantii unei societati comerciale suma de 210.000 de euro reprezentand contravaloarea unui anumit imobil situat in Bucuresti.

In schimb, aceasta a promis ca va sustine derularea in bune conditii a unui contract incheiat de acea societate cu AEP, precum si ca va sustine firma sa obtina si sa deruleze contracte viitoare, fapt care s-a si realizat.

Mai are un dosar pe rolul instantelor

Intr-un alt caz aflat pe rolul instantelor din decembrie 2017, Ana Maria Patru este judecata pentru trafic de influenta si spalare de bani.

Este vorba de un dosar in care este acuzata ca a cerut de la Siveco un milion de euro si a primit 600.000, sustinand ca va interveni la directorul unei institutii sa solutioneze in mod favorabil o investigatie care privea firma de software. (ziare.com)