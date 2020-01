Fosta liberala Alina Lupu s-a inscris in PSD

Mă alătur social-democraților vâlceni

Eu cred că locul omului politic este în politică. M-am îndepărtat de acest domeniu numai pentru a reacționa la o anomalie politică. Aplicarea bunului plac al unui grup restrâns împotriva unei decizii politice luate democratic de partidul meu: susținerea unui coleg într-o funcție administrativa. Am avut de-a face cu clasica formulă șeful face cum vrea el, nu cum vrea partidul, numai pentru că este șef. Am demisionat din funcția deținută atunci și am demisionat, cum este corect, și din partidul care lasă un șef să facă ce vrea el, că vrea el.

Nu înseamnă că am rămas indiferentă la evoluțiile politice locale, naționale și internaționale. Politica se practică în multe feluri după ce ai debutat în ea și se părăsește, probabil, numai la capătul vieții biologice. Am urmărit în ultimii trei-patru ani cum se formează noi grupuri în jurul unor noi idei politice naționale, cu reprezentare la Râmnicu Vâlcea. Îmi plac proiectele noi și nu rezist tentației de a contribui la transpunerea lor în viața publică. Acestea s-au dovedit, din păcate, greoaie, fără energia necesară unui succes oarecare. A trebuit să mă retrag și am făcut-o mereu în apropierea scenei politice locale, contribuind, pe ici, pe colo, cu expertiza pe care o am în organizare politică și în creșterea, cu membri tineri, a organizațiilor politice care m-au întrebat.

Am urmărit, în tot acest timp, evoluția social-democrației în zona noastră. Eu vin în politică din zonă liberală. Marele sociolog cu origini vâlcene, Dumitru Drăghicescu, a scris, pe la 1921, o broșură pentru tinerii liberali, a cărei concluzie doctrinară este cea cunoscută de toată lumea bună a politicii mondiale: liberalismul modern este o politică de stânga, îndreptată în direcția protecției sociale, atunci când vine vorba despre distribuția beneficiilor sociale. Mă recunosc perfect în această descriere doctrinară, mai apropiată de social-democrația europeană și națională decât de liberalismul macho practicat pe la noi. În plus, în urmă cu câțiva ani, am fost acceptată în una dintre cele mai mari rețele internaționale de sprijinire a oamenilor aflați în nevoie și am avut ocazia să-mi dezvolt această trăsătură personală și să particip la acțiunile dedicate oamenilor aflați în suferință.

Toate acestea mă fac să decid, astăzi, să mă alătur grupului politic social-democrat din municipiul și din județul nostru. Este un grup care a evoluat și mult și foarte bine în direcția practicării unei politici generale și sociale din ce în ce mai sincronizate cu cea practicată în toată lumea civilizată. Cred că, alături de Constantin Rădulescu, liderul PSD Vâlcea și de echipa lui foarte dinamică, pot contribui la modernizarea continuă a locurilor în care muncim și în care trăim. Sunt convinsă că pot adăuga cu succes experiența mea în comunicare politică la întârirea grupului de tineri care activează în acest partid și care pot avea un rol decisiv în confruntările politice care urmează.

Alina Lupu