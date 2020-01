EURO INSOL: Plan radical de salvare a CET Govora, de care depind industria și termoficarea din Vâlcea. Se cere colaborarea autorităților locale cu Chimcomplex la o investiție de 100 milioane euro

Planul de reorganizare a CET Govora, producătorul de energie, căldură și abur industrial deținut integral de Consiliul Județean Vâlcea, elaborat de administratorul judiciar Euro Insol va fi modificat din nou, în mod radical, după ce alunecarea de teren din primăvara anului trecut, care a dus la prăbușirea unui excavator la cariera minieră Alunu, a redus cu peste 50% producția de cărbune a companiei, respectiv cu circa 600.000 de tone pe an, cu efectul nerealizării unei producții de energie în valoare de circa 60 milioane lei anual, și a dus la rezilierea contractului de furnizare de abur cu unul dintre principalii clienți, care nu a acceptat majorarea de preț propusă de CET Govora în urma creșterii costurilor cu materia primă, relevă date analizate de Profit.ro. CET Govora, aflată în insolvență din 2016, alimentează cu energie sucursala Oltchim a Chimcomplex, precum și sistemul centralizat de încălzire din Râmnicu Vâlcea, Băile Olănești și Călimănești. Incidentul de la cariera Alunu a survenit după ce planul de reorganizare al CET Govora fusese deja dat peste cap de scumpirea masivă, cu circa 170%, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră a căror achiziție este obligatorie potrivit legislației de mediu a UE, față de situația din momentul aprobării primei variante a planului, respectiv de la 9,1 euro la 24 euro/certificat CO2. Între 2017 și 2019, prețul certificatelor a crescut de aproape 6 ori, de la 5 la 28 euro.

În plus, conformarea la cerințele legislației de mediu pentru continuarea producției de energie pe bază de cărbune ar necesita investiții de circa 50 milioane euro și nu ar duce la eficientizarea activității, ci doar la creșterea costurilor de operare. Pe lângă asta, autoritățile locale din Vâlcea au refuzat solicitarea CET Govora de a majora prețul încălzirii centralizate de la 227,84 la 247,10 lei/gigacalorie plus TVA. “Astfel, producția de energie termică pe bază de cărbune nu mai este sustenabilă pe termen mediu și lung, fiind necesară înlocuirea urgentă a actualelor instalații cu o nouă centrală de cogenerare de înaltă eficiență pe gaze naturale”, se arată în proiectul de modificare a planului de reorganizare a CET Govora, care va fi supus votului creditorilor în ultima parte a lunii în curs. Compania deține întreaga infrastructură necesară unei astfel de investiții, care ar putea fi finanțată în proporție de 70% printr-un grant de la UE, în baza legislației Pachetului Energie/Schimbări Climatice al autorităților europene. În acest scop, însă, activele necesare realizării investiției în noua centrală, precum și cele aferente termoficării urbane din zonă, evaluate la circa 39 milioane lei plus TVA, vor trebui transferate contra cost de pe firma aflată în insolvență, iar banii obținuți ar urma să fie folosiți pentru plata datoriilor către creditorii care au gajuri puse asupra acestor active, respectiv ANAF și Alpha Bank, care dețin cumulat creanțe de peste 33 milioane lei asupra CET Govora…

