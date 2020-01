Esti gazda unei petreceri aniversare? TOP 3 sfaturi de urmat pentru un party de neuitat!

Ai doar cateva zile pana cand trebuie sa te pregatesti pentru petrecerea aniversara a unuia dintre cei mai buni prieteni? Aceasta sarcina ar putea fi una simpla daca petreci alaturi de gasca acasa la altcineva ori intr-un local. In schimb, lucrurile se complica daca tu esti persoana care organizeaza party-ul, indiferent ca o faci la tine acasa sau nu. Prin urmare, trebuie sa te asiguri de buna desfasurare a intregului eveniment si sa oferi o petrecere pe gustul tuturor invitatilor.

Cu toate acestea, iti poti usura sarcina daca iei in considerare cateva sfaturi care te vor ajuta sa faci o atmosfera relaxanta si distractiva pentru toata lumea care va veni, in mod special pentru sarbatorit ori sarbatorita.

Iata ce trebuie sa faci pentru un party aniversar memorabil

Organizarea unei petreceri necesita un plus de atentie, deoarece este vorba de una dintre cele mai importante petreceri din an. Peste tot, vei avea parte de o atmosfera de distractie si daca iti doresti ca party-ul sa iasa in evidenta, sa ramana memorabil, urmeaza cateva sfaturi de baza.

Organizeaza spatiul pentru dans si relaxare

Este evident ca dansurile vor fi in toi, dar niciun invitat nu va dansa fara oprire. De aceea, ai nevoie sa asiguri 2 spatii: unul de desfasurare, astfel incat invitatii sa poate dansa in voie; unul de relaxare, in care invitatii sa poata purta discutii in liniste si sa se poata recupera dupa dans. In functie de numarul de invitati si de obiceiurile acestora, amenajeaza si un spatiu pentru fumat. Poate fi o zona simpla, in exterior, unde sa amplasezi cateva scaune si cateva scrumiere.

Langa unul dintre peretii camerei in care va fi petrecerea, pune o masa pentru un bufet de unde invitatii pot merge sa se autoserveasca.

Ofera o sonorizare calitativa

Muzica va fi una dintre piesele de rezistenta la aceasta petrecere. Totusi, acest lucru nu inseamna ca va trebui ca ea sa ruleze la volum maxim o seara intreaga, deoarece poate fi deranjant pentru invitatii care vor sa converseze intre ei. Daca majoritatea party-urilor se tin la tine acasa, asigura-te ca ai props-urile si gadget-urile potrivite pentru a creste distractia. Pentru un plus de calitate in ceea ce tine de muzica, poti echipa locuinta cu toate produsele audio de care ai nevoie de pe xsound.ro, fara sa te temi ca sonorizarea va fi o povara pentru cineva. In plus, vei putea folosi aceleasi echipamente si cu alte ocazii in care doresti ca muzica sa reprezinte un simplu fundal sonor sau centrul distractiei.

Asigura-te ca, in noaptea petrecerii, invitatii tai pot dansa, dar ca pot sa si vorbeasca intre ei.

Nu incarca meniul

Mancarea si bautura vor avea un rol deosebit in orice fel de party, nu doar cu ocazia unei celebrari aniversare, dar nu inseamna ca trebuie sa abuzezi de niciuna dintre ele. Opteaza pentru bauturi fine si ofera-le invitatilor tai apa si suc. In ceea ce priveste mancarea, un meniu simplu, poate chiar un bufet suedez, reprezinta o alegere potrivita, deoarece te va scuti si pe tine de sarcina de a servi fiecare persoana in parte, iar invitatii vor putea alege gustarile preferate, in functie de pofte.

Petrecerile aniversare trebuie sa fie o ocazie in care sa te bucuri alaturi de prieteni, sa fii alaturi de cei dragi si impreuna sa va creati amintiri incredibile. De aceea, este important sa le oferi invitatilor starea de spirit necesara si un cadru in care sa se simta bine.

sursa foto: envato.com