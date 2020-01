Esti din Valcea? Uite un Top 3 al situatiilor in care trebuie sa mergi urgent la stomatolog!

Vizita la medicul stomatolog este amanata de foarte multe persoane, din cauza unor frici care, spun medicii, sunt lipsite de fundament. Pacientii ajung, astfel, pe scaunul dentistului atunci cand durerea devine de nesuportat sau problema medicala are efecte foarte neplacute. Este adevarat ca unele aparatele folosite in cabinetele stomatologice scot sunete create, parca, special sa sperie pacientii. Cu toate acestea, medicii spun ca majoritatea procedurilor nu sunt dureroase, iar cand este cazul, se foloseste anestezia. De asemenea, dupa anumite tratamente, se pot administra calmante.

Statistica rusinoasa: 40% dintre romani nu au mers niciodata la dentist

Un studiu efectuat in 2018 arata ca patru din zece romani nu au mers niciodata la dentist, iar treizeci la suta dintre familiile care au copii nu i-au dus niciodata la un consult. Medicii spun ca este necesar un control periodic o data la sase luni, tratarea cariilor, daca acestea exista si un detartraj o data pe an.

Situatiile urgente, nu trebuie, insa, amanate pentru ca pot duce la probleme grave de sanatate, complicatii si chiar pierderea dintilor.

Iata 3 situatii cand ar trebui sa mergi urgent la dentist, pentru a nu avea parte de complicatii:

Fractura dentara

Daca esti printre ghinionistii care “au parte” de asa ceva, trebuie sa ajungi urgent la medicul stomatolog. O fractura dentara inseamna ruperea sau ciobirea puternica a unui dinte. In cazul in care acest lucru se intampla in weekend sau seara tarziu, poti apela la un cabinet de stomatologie non stop sau la camera de garda. Important este sa mergi la un dentist pentru ca dintii fracturati pot fi reconstruiti. Cu cat ajungi mai repede, cu atat mai multe sanse exista ca dintele sa poata fi salvat si tratat. Fragmentul de dinte sarit ar trebui pastrat intr-o compresa cu apa sau, daca exista posibilitatea, in apa distilata.

Maseaua umflata

Daca te trezesti cu fata sau gingia umflata, trebuie sa mergi urgent la medicul stomatolog. S-ar putea ca totul sa porneasca de la o masea. De obicei, acest fapt indica o infectie si reprezinta o urgenta medicala. Umflarea maselei este insotita deseori de o durere intensa, care se accentueaza noaptea. In termeni medicali, puroiul de la nivelul unui dinte sau a unei masele poarta numele de abces dentar. Acesta, netrat la timp, poate duce la febra, dureri de cap si o stare generala proasta. Infectiile de la nivelul dintelui, pot crea numeroase complicatii, deoarece se raspandesc la nivelul capului.

Durere acuta a dintilor sau a maxilarelor

Cine s-a confruntat cu o durere de masea care nu a cedat la calmante, stie ca acest lucru reprezinta o urgenta medicala, indiferent de cat este ceasul. Aceste dureri de nesuportat pot avea diverse cauze, iar medicul este cel mai in masura sa ia decizii in privinta tratamentului. In cazul in care durerea cedeaza dupa ce iei un antiinflamator este important ca in scurt timp sa mergi la un medic dentist pentru a nu ajunge la complicatii greu de tratat.

Asadar, daca te confrunti cu oricare dintre cele trei situatii, apeleaza urgent la un medic stomatolog. Acesta va sti exact cum sa iti calmeze durerea si va incepe, cel mai probabil, un tratament pentru a nu avea parte de complicatii.

sursa foto: shutterstock.com