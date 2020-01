Două locuințe au ars la Călimănești

Pompierii militari din cadrul ISU Vâlcea au fost solicitați, sambata de dimineață, la ora 4.21. Pompierii au fost chemati pentru stingerea unui incendiu produs la doua locuinte in Calimanesti. Locuintele sunt situate pe str. Nicolae Balcescu, informeaza ISU Valcea.

In momentul in care au ajuns echipajele la locul interventiei, incendiul se manifesta generalizat la nivelul acoperișului celor două imobile. Pentru stingere s-a acționat cu doua echipaje de stingere si o ambulanță SMURD de la GI Rm Valcea. In plus, a mai ajuns inca o autospecială de stingere aparținând SVSU Calimanesti.

Cele doua locuinte erau amplasate lipti una fata de cealalta, acest lucru favorizand de asemenea extinderea incendiului