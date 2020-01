Dezvaluiri incendiare despre Virgil Pirvulescu, candidat la functia de primar al municipiului Ramnicu Valcea!

Domnule Pirvulescu, va multumesc ca ati acceptat sa ne raspundeti la cateva intrebari in calitatea dumneavoastra de candidat la functia de primar al municipiului Ramnicu Valcea la alegerile din aceasta vara. Ce v-a determinat sa candidati la aceasta functie si din partea carui partid veti candida?

Si eu va multumesc pentru interesul manifestat de catre dvs ca urmare a faptului ca am anuntat public intentia mea de a candida la functia de Primar al Municipiului Rm Valcea! Referitor la ce m-a determinat sa candidez la aceasta functie, e necesar a va relata un episod petrecut in familia mea cu ocazia alegerilor europarlamentare. Noi avem 2 copii, un baiat si o fata de 24 si 23 ani si, ca aproape toti tinerii de varsta lor, acorda o atentie mai mare petrecerii timpului liber cu prietenii,si indeosebi simbata seara,cand serile se prelungesc pana mai spre dimineata! Avand in vedere orasele in care ei locuiesc la momentul actual,Bucuresti si Tg Mures,convorbirile noastre telefonice cu ei,duminica de obicei,au loc dupa ora 11 ! In ziua alegerilor europarlamentare,spre surprinderea mea si a sotiei,ne-au sunat in jur de 8 dimineata,intrebandu-ne daca am mers la vot si daca nu, sa mergem si sa votam, iar prin votul pe care il vom da, sa ne gandim la viitorul lor! Sincer, ne-au surprins cu atitudinea lor, stiindu-i neinteresati de politica, iar mai mult decat atat, prin faptul ca ne-au reamintit de importanta votului asupra viitorului lor, am realizat ca ei, copiii nostri, ne solicita sa iesim din starea de pasivitate si de neimplicare. Ca parinte, in acel moment, am realizat ca e nevoie sa fac mai mult! Acest episod a fost declicul care m-a determinat sa ma implic si, avand in vedere experienta, abnegatia si devotamentul meu, sa pot incep sa fac ceva pentru orasul nostru! Referitor la forta politica, va spun ca sunt adeptul politicii de dreapta, iar in momentul de fata nu m-am inscris in niciun partid, dar asta nu inseamna ca nu o voi face! Care sunt principalele dvs atuuri, de ce v-ar vota ramnicenii pe dvs si nu pe alt candidat? Sunt un om care respecta oamenii, iar experienta, viziunea, puterea de munca si seriozitatea reprezinta principalele mele atuuri!

Aveti deja o echipa de campanie formata in jurul dvs?

In acest moment nu am o echipa de campanie, ci doar prieteni si cetateni care doresc mai mult pentru orasul nostru!

Ati fost membru PSD? Si va intreb acest lucru avand in vedere ca ati fost pentru o perioada secretar de stat in Ministerul Finantelor in Guvernul PSD.

Nu am fost membru PSD, dar am fost subsecretar de stat la ANAF care este in subordinea Ministerului Finantelor, iar neapartenta mea politica si neacceptarea compromisurilor din partea mea au si condus cu rapiditate la destituire!

Considerati ca printr-un limbaj incisiv, agresiv – impotriva actualului primar veti avea ceva de castigat la capitolul imagine?

Niciodata nu o sa auziti in discursul meu termenii “trepadus”,”ies la bataie”,” ii zdrobim”, parintii mei educandu-ma sa tratez cu respect oamenii si sa imi vad mereu faptele si spusele in oglinda. Iar limbajul incisiv si agresiv de care amintiti probabil le apartine altor figuri politice din Ramnic, in niciun caz mie!

Nu recunoasteti nicio realizare edilitar-administrativa a primarului in functie? Realizarile sunt destul de multe si foarte vizibile – e parerea noastra si a multor ramniceni.

Aici nu se pune problema de realizari care sa se vada, sa fie vizibile, cum spuneti dvs. E important sa fie realmente necesare pentru cetaten si sa fie prioritare pentru oras. Sa le schimbe in realitatea viata oamenilor. Si unde nu se vede nimic este in sanatate, educatie. Degeaba vedem panselute, daca nu ne mai vedem tinerii prin oras. E important si ce pui la realizari si cum se resimt acestea in viitor. Mai am aici o completare. Un exemplu: Daca tu ai salariul minim pe economie, nu vrei si nici nu te ajuta “natura” sa te gandesti cum poti sa-ti cresti veniturile, dar vrei sa ai si vila, masina si sa faci si concedii multe si luxoase,cum poti face asta?! Pai daca nu vrei sa gandesti si sa muncesti, atunci nu ai decat sa te imprumuti iar datoriile tale, sa le plateasca copiii si Dumnezeu cu mila! Ca argument la cele de mai sus, vedem ca pe ordinea de zi a Consilului Local al Municipiului Rm Valcea din data de 30.01.2020, se solicita accesarea unui imprumut de 30.000.000 lei, pentru construirea sau reparatii la anumite imobile,lucrari care in mare parte sunt deja efectuate! Pai ce inseamna asta?! Am efectuat lucrari fara a avea resursele financiare si atunci, ce anume au votat consilierii la aprobarea acestor investitii?! S-a mintit la momentul aprobarii sau avem de gand sa modificam destinatia acestor imprumuturi? Cand o sa avem consileri care o sa inceapa sa gandeasca asupra consecintelor fiecarui vot?

Am observat ca insistati foarte mult pe sprijinirea tinerilor merituosi de catre municipalitate. Cum vedeti dvs concret aceasta sustinere? Veti acorda mai multe burse?

Societatea in ansamblu trebuie sa isi modifice atitudinea fata de tineri! In acest moment, si uitati-va la toate institutiile publice din judetul nostru, tinerilor le este ingradit accesul la ocuparea unei functii, iar, mai mult decat atat, functiile de sefi sunt ocupate de catre anumite persoane de ani si ani de zile, transformand functia de sef in meserie, ei nestiind altceva decat sa fie sefi! Daca incerci sa-i dai la o parte, zici ca a venit sfarsitul lumii, fiind in stare sa se lege cu lanturi de scaune! Dar nu numai de acces in institutiile publice e nevoie, ci de crearea acelui grad de confort, care sa determine antreprenorii sa investeasca in zona noastra, generand locuri de munca cu nivel slarial ridicat! Tinerii raman daca au un context care sa ii tina aici. Iar acest context se face prin investitii, prin proiecte gandite in termeni de eficienta si performanta económica. Dezlegarea oportunitatilor din lanturile intereselor grupurilor locale. Negocieri coerente cu investitorii care sa dezvolte zona – colaborarea cu acestia. Asa facem context de dezvoltare pe termen lung.

Se spune ca sunteti reprezentantul Masoneriei locale, ca ati fi sustinut clar de catre mai multi oameni de afaceri din aceasta zona. Este adevarat? Ati fost impins sa candidati din aceasta zona?

Da, fac parte din masoneria romana si nu am incercat niciodata sa ascund acest lucru! Fauritorii Romaniei moderne au fost masoni. Sigur ca ne place sa vedem misticismul din jurul acestor grupuri, sa credem in fortele “nevazute” care controleaza din umbra. Multa mitologie. Suntem un grup de oameni cu initativa care cauta o buna colaborare profesionala. Dar cu referire la sustinere, vreau sa va spun ca nu sunt o papusa care sa fiu manevrat de catre cineva, iar cei din aceasta zona, cunoscandu-ma mai bine , niciodata nu ar incerca sa imi influenteze deciziile si actiunile mele in viata publica sau privata!

De asemenea, sunt voci care spun ca va sustin oameni de afaceri care nu au reusit sa aiba contracte cu Primaria Ramnicu Valcea si este o forma de razbunare a lor impotriva edilului Mircia Gutau. E adevarat?

Intrucat sustinerea mea principala vine de la familie, nu stiu ce contracte ar fi putut avea firma sotiei mele cu Primaria Rm Valcea! Am muncit cinstit pentru tot ce avem si un am asteptat “cadourile” nimanui. Ori daca sunt voci care sustin altceva, inseamna ca nu ma cunosc acum, dar in viitor o sa ma cunoasca mai bine! Facand si vazand.

Ce le raspundeti celor care va considera ca aveti o atitudine aroganta, ca sunteti nepopular, in antiteza cu primarul in functie?

Voi ajunge in curand sa le demonstrez ca m-au perceput gresit. Pot fi oricum, dar nu arogant. Sunt un om care isi pastreaza intacte relatiile de prietenie din copilarie, necontand in ce punct am ajuns. Nu imi uit radacinile si niciodata nu m-am urcat de vreun piedestal. E usor sa pui etichete, asta stiu. Dar o sa ne cunoastem mai bine si o sa se schimbe natural aceste pareri. Facand si vazand, cum spuneam.

Si atunci de unde caracterizarea aceasta?

Simplu! De la persoane si reprezentantii unor societati comerciale care nu au inteles ca nu fac compromisuri in viata si cariera sau persoane cu care am concurat pentru ocuparea anumitor functii si care,in loc sa fie barbati si sa se recunoasca invinsi,recurg la tot felul de etichete la adresa mea!

Avand in vedere ca sunteti de ani de zile in functii de control in domeniul fiscal, iar sotia dvs detine o firma in domeniul consultantei fiscale – nu credeti ca se poate vorbi sau ca puteti fi usor acuzat de conflict de interese? Au existat astfel de speculatii.

Nu pot fi acuzat, mai ales ca prin rezultatul verificarilor efectuate de catre de Agentia Nationala de Integritate, se confirma respectarea legislatiei in domeniul conflictului de interese si justificarea averii personale!

Ati fost cercetat vreodata de organele de urmarire penala, ati dat declaratii in vreun dosar deschis de institutiile statului cu atributii in domeniul penal?

Da, am fost cercetat, dar rezultatul acestor cercetari nu s-a concretizat cu fapte inscrise in cazierul judiciar si nici nu a fost nevoie sa promovez actiuni de reabilitare judecatoreasca!

Este adevarat ca sunteti milionar in euro? Si de unde provin banii?

Daca volumul bunelor mele intentii pot fi evaluate in euro, atunci sunt bogat tare. Dar sub aspect financiar, nu sunt milionar in euro!

Am citit programul dvs electoral in care insistati foarte mult pe lipsa locurilor de munca in municipiu si nesiguranta unui trai decent, ce poate face un primar din acest punct de vedere? Cum se pot crea aceste locuri de munca bine platite?

Desi la prima vedere, daca esti o persoana mai putin avizata in domeniu,poti spune ca rolul Primariei este unul minor, eu afirm cu certitudine ca autoritatea publica local este motorul generarii dezvoltarii urbane! Si daca nu faci nimic ca si primarie, macar nu ii incurca pe antrepenori, nu le pune bete in roate ! Lasa-i sa construiasca si sa achite taxe catre bugetul local! Si etapizat, prin programul meu public de candidat la functia de Primar al Municipiului Rm Valcea, descriu in mod concret dezvoltarea zonei economice cu locuri de munca bine platite!

Multumesc pentru raspunsuri!

Interviu realizat de Tiberiu Pirnau