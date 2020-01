Cum recunosti calitatea unei perechi de incaltaminte? Iata 3 aspecte carora sa le acorzi atentie

Cu siguranta te-ai gandit macar o data daca perechea de incaltaminte pe care vrei sa ti-o cumperi este cu adevarat calitativa sau nu. De acest aspect iti poti da seama printr-o simpla privire aruncata detaliilor care scot in evidenta calitatea materialului, dar si atentia cu care au fost confectionati. Daca vrei sa aflii la ce trebuie sa fii cu adevarat atent atunci cand alegi incaltarile potrivite, acest articol iti va prezenta aspectele care conteaza pentru a stabili daca raportul calitate-pret este unul bun.

Iata 3 aspecte la care sa fii atent cand iti alegi incaltamintea

Cusaturile

Unul dintre cele mai importante aspecte la care trebuie sa fii foarte atent sunt, desigur, cusaturile. Grija cu care acestia sunt prinsi si felul in care sunt cusuti ar trebui sa reprezinte elemente importante, de interes, in momentul in care vrei sa iti achizitionezi o pereche de incaltaminte cat mai calitativa.

Daca incaltamintea are si alte detalii unde sunt necesare cusaturile, trebuie sa le acorzi si lor atentie, deoarece pot exista situatii in care cele pozitionate in zona talpii sa fie realizate corect si sa se vada calitatea, dar, pentru restul, exista sanse sa nu fie realizate la fel de atent.

Lipiturile

Desigur ca si felul in care este lipita incaltamintea pe care doresti sa ti-o cumperi reprezinta un aspect important, care este, totodata, si un criteriu relevant pentru selectia lor. Daca au resturi de lipici in exces sau daca nu sunt fixate corespunzator, ar trebui sa te gandesti de doua ori inainte de a cumpara perechea respectiva.

Inlaturarea lipiciului care este in exces, poate duce si la deteriorarea materialului, deoarece, in urma indepartarii lui, se pot produce diferite defecte, precum dezlipirea lui cu tot cu materialul din respectivul loc. Daca nu stii care este perechea potrivita pentru tine, poti incerca prima data produsele oferite de producatorii romani de incaltaminte, deoarece aspectul si calitatea lor sunt recomandate chiar si peste hotare.

Accesoriile

In cazul in care perechea de incaltaminte pe care vrei sa o alegi are diverse accesorii atasate, trebuie sa fii atent si la calitatea acestora, deoarece reprezinta un criteriu la fel de important. Vopseaua sau materialul din care acestea sunt facute trebuie sa fie calitative, pentru a nu se deteriora in timp sau pentru a-si pierde culoarea sau luciul.

Un alt aspect caruia trebuie sa ii acorzi atentie este, desigur, si felul in care acestea sunt atasate pe incaltaminte. Modul lor de prindere poate spune multe despre calitatea lor, dar si despre maestria cu care au fost confectionate.

Indiferent de tipul de incaltari alese, trebuie sa acorzi atentie ingrijirii acestora. Daca s-au murdarit de noroi sau praf, sterge-le cat mai rapid, daca s-a lipit ceva de ei, indeparteaza cu grija, pentru a nu strica materialul, iar daca s-au rupt, inainte sa ii arunci, incearca sa ii repari.

Acum ca ai aflat mai multe despre aspectele pe care trebuie sa le iei in considerare pentru o calitate cat mai buna a produsului, asigura-te ca vei fi atent atunci cand vei merge sa iti cumperi o noua pereche de incaltaminte, deoarece detaliile prezentate in acest articol ar trebui sa reprezinte standardele alegerii ei. Asadar, tu la ce te vei uita prima data?

Sursa foto: shutterstock.com