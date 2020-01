Credinciosii adevarati revoltati: Eduard Varlan nu are ce sa caute la prezidiul Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Râmnicului!

Cu mare uimire l-am zarit pe politrucul Eduard Varlan la prezidiul Lucrărilor ședinței Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Râmnicului. Politicianul traseist s-a apropiat prin lingusiri fatarnice de IPS Varsanufie, Arhiepiscopul Ramnicului, de care nu se mai desparte – ca timbrul de scrisoare. Normal ca si IPS este om inainte de a fi slujitor al Bisericii si e posibil sa fi cazut in plasa acestui veritabil neica-nimeni al societatii valcene. Cu ce a ajutat Varlan BISERICA, ce mare personalitate este el, a scris vreo carte, a construit o biserica, ce merite are sa stea la prezidiul unei adunari asa de importante cum este cea a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Râmnicului?! Si-atunci, cand vedem promovate in mediul biserices astfel de personaje cu profil moral cel putin indoielnic, sa ne mai miram ca oamenii se indeparteaza de BISERICA?! IPS Varsanufie, urbea Ramnicului este mica, oamenii se cunosc intre ei, iar CATEGORIC, va spunem – verde-n fata ca un individ ca Varlan nu are ce sa caute in fruntea unor sedinte atat de importante!!!

Tiberiu Pirnau