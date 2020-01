BOMBA! Cititi AICI ce legatura are deputatul liberal Cristian Buican cu tanarul gasit inecat in raul Olt! Anchetatorii merg si pe varianta unei CRIME

Surse judiciare ne-au confirmat faptul ca suspect in cazul tânărului înecat este si ciobanul deputatului liberal Cristian Buican (este de notorietate ca parlamentarul detine peste 1000 de oi), care se afla pe dig cu oile in zona in care a fost găsit cadavrul. Suspecta mai este si o ruda foarte apropiata (om de casa al lui Buican) victimei. Interesant este ca victima era nepotul fostului deputat liberal Traian Dobrinescu.

COMUNICAT