Anuntam cu bucurie: A fost editat PRIMUL album de prezentare a judetului Valcea in romana si engleza!

Cu mare bucurie anuntam finalizarea PRIMULUI album de prezentare a judetului Valcea in romana si engleza, denumit: 100 de motive pentru care Valcea este cel mai frumos judet din Romania!

În judeţul Vâlcea se află trei dintre cele mai importante staţiuni balneare din ţară – Băile Olăneşti, Călimăneşti şi Băile Govora, dar şi unele dintre cele mai vechi şi vizitate mănăstiri româneşti, între care Mânăstirea Horezu (aflată în patrimoniul UNESCO), Mânăstirea Cozia, Mânăstirea Frăsinei sau Mânăstirea Govora (locul unde s-a tipărit prima culegere de legi în limba română – pravila de la Govora). De asemenea, judeţul este cunoscut în toată lumea pentru ceramica de Horezu, meşteşugul olarilor din această zonă fiind inclus în patrimoniul imaterial al lumii în 2012. Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care Vâlcea poate să fie considerat cel mai frumos judeţ din România.

Impreună cu colaboratorii nostri, am identificat alte zeci de motive care se regasesc în albumul UNICAT full color de inalta tinuta calitativa! A fost o munca nu tocmai usoara, dar incantatoare prin rezultatul minunat: prima lucrare in romana si engleza de prezentare a celui mai frumos judet din Romania: VALCEA!

Vâlcea reprezintă prin ochii călătorilor o oază de pace și liniște, păduri dense, pajiști alpine și domenii viticole importante, sunt semnele distinctive ale acestei destinații care este traversată de unul din cele mai importante râuri din România, Oltul.

Pentru a vă oferi o imagine ce definește Vâlcea ca fiind cel mai frumos județ din România putem evidenția patrimoniul turistic ce utilizează pe deplin bogăția naturii dar și tradițiile vii care sunt prezentate la festivaluri și evenimente culturale. Împreună creează un sentiment de apartenență, identitate și spirit comunitar.

Albumul – despre care spunem ca este o veritabila carte de vizita a judetului Valcea – va fi distribuit autoritatilor locale si judetene, dar, cel mai important: va ajunge la toate ambasadele importante din Romania, dar si la marile reprezentante ale tarii noastre din strainatate! Lucrarea va fi trimisa si la marile centre de informare turistica din tara si strainatate.

Conceptia si documentarea acestui album: Tiberiu Pirnau, director Ziarul de Valcea.

Vor avea loc si mai multe lansari de carte, urmand sa anuntam publicul interest cu datele exacte de organizare.

Le multumim tuturor celor care au avut incredere in noi si au sustinut acest demers moral sau financiar!

Vâlcea, the most beautiful county in Romania

In Vâlcea county there are three of the most important spa resorts in the country – Băile Olăneşti, Călimăneşti and Băile Govora, but also some of the oldest and most visited Romanian monasteries, among which the Horezu Monastery (in UNESCO’s heritage), Cozia Monastery, Mânstirea Cozia, Mânăstirea Frasinei (the only Orthodox place of worship in the country where women’s access is prohibited) or Govora Monastery (the place where the first collection of laws was printed in Romanian – Govora pravila). Also, the county is known worldwide for Horezu ceramics, the pottery craftsmanship in this area being included in the intangible heritage of the world in 2012. These are just some of the reasons why Valcea can be considered the most beautiful county in Romania. The REBEDIT Cultural Association, together with its collaborators, has identified dozens of other reasons to be found in this UNICAT album.

In the eyes of travelers Valcea represents an oasis of peace and tranquility, dense forests, alpine meadows and important vineyards, which are the distinguishing signs of this destination crossed by one of the most important rivers in Romania, Oltul.

In order to give you an image that defines Vâlcea as the most beautiful county in Romania, we can highlight the tourist heritage that makes full use of the richness of nature, but also the living traditions that are presented at festivals and cultural events. They all create a sense of belonging, identity and spirit. Community.