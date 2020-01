Ambulanta de tip C1 nu este operationalizata din lipsa medicilor de specialitate! Prefectul liberal Tiberiu Costea, rupt total de realitatile judetului!

COMUNICAT DE PRESA

Ambulanta de tip C1 nu este operationalizata din lipsa medicilor de specialitate.

Referitor la ultimele informatii aparute in spatiul public, cu privire la ambulanta de tip C1 (terapie intensiva mobila) aflata in dotarea ISU Valcea si care, in prezent, nu este operationalizata, pentru corecta informare a opiniei publice, facem urmatoarele precizari:

– Ambulanta de tip C1 (terapie intensiva mobila) a intrat in dotarea ISU Valcea in anul 2019. Ulterior, statul de functii al UPU Rm. Valcea a fost modificat si completat cu posturile necesare operationalizarii acestei autospeciale.

– In ultimii 2 ani, au fost scoase la concurs de 5 ori posturi de medici pentru specialitatea Medicina de Urgenta, insa, din pacate, un singur post a fost ocupat. Si in prezent sunt scoase la concurs 2 posturi de medici in aceasta specialitate (s-a inscris un singur candidat).

– Lipsa medicilor in specialitatea Medicina de Urgenta este cunoscuta la nivel national, nu numai la nivelul judetului Valcea.

– La acest moment numarul de medici incadrati in UPU la SJU Valcea (11 la numar), nu permite relocarea medicilor pentru operationalizarea ambulantei tip C1 deoarece s-ar pune in pericol desfasurarea activitatii in cadrul UPU Valcea, lucru care ar putea duce la pierderi de vieti omenesti sau s-ar incalca legislatia in vigoare referitoare la timpul de lucru.

– In concluzie, numai dupa ocuparea prin concurs a posturilor vacante de medici din cadrul UPU Valcea si dupa aprobarea liniei de garda, putem discuta despre operationalizarea ambulantei tip C1 din cadrul ISU Valcea.

– Termenul de functionare a ambulantei “incepand de saptamana viitoare”, avansat in spatiul public de Prefectul judetului Valcea, este unul care nu are nicio legatura cu realitatea si care nu poate fi respectat. Desigur, in conditiile de legalitate si fara a pune in pericol vietile celor aproximativ 80.000 de valceni care se prezinta anual la UPU Valcea.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE SI RELATII PUBLICE AL SJU VALCEA