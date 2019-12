Un deputat ALDE vrea sa-si puna sefa de cabinet – SUBPREFECT la Valcea

Turbulente la varful Institutiei Prefectului Judetului Valcea! Un deputat ALDE face presiuni la nivelul Guvernului Orban, sa-si impuna sefa de cabinet pe functia de subprefect. Daca ar fi vorba despre o persoana competenta, cu studii temeinice in domeniul administratiei publice, am sustine si noi demersul venerabilului parlamentar, dar cunoscand persoana – ne situam ferm pe o pozitie de adversitate. Persoana respectiva nu are nicio legatura cu functia de subprefect! Speram ca, in cele din urma, ratiunea va invinge intunericul incompetentei!

Tiberiu Pirnau