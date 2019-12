Tiberiu Costea, primarul din Lungesti, cercetat de DNA!

Premierul Ludovic Orban intentioneaza sa-l instaleze in functia de prefect pe primarul din Lungesti, Tiberiu Costea. Problema este ca edilul este cercetat de Directia Nationala Anticorupție pentru posibile fraude cu fonduri europene. La DNA exista mai multe denunturi in acest sens. De asemenea, sotia lui Costea a avut dosar penal pentru achizitii dubioase pe vremea când detinea functia de director al scolii din Lungesti. In aceste conditii, liberalii demonstreaza ca lozinca: Fara penali in functii publice! – este o mare demagogie si ipocrizie. Mai mult decat atât, studiile universitare ale primarului din Lungesti la Universitate Fantoma Biotera ridica mari probleme!

Felicitari Cristian Buican, președinte PNL Valcea, pentru “profesionistii” pe care-i instalezi in functii!

Vom reveni cu dezvaluiri incendiare pe subiect despre legaturile primarului Costea cu anumiti oameni de afaceri din judet!

Tineti aproape!

Tiberiu Pirnau