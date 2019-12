Sute de locuri de munca vacante in judetul Valcea 

Locuri de muncă vacante

1. AJAX DISTRIBUTION 2015 S.R.L. COD FISCAL: 34089100 ADRESA: STOLNICENI,NR.208 A TELEFON: 0770199093/0770160263 1 1 Conducator auto,cat.B-vechime in domeniu 2 ani Agent vanzari- vechime in domeniu 1 an Valabilitate: 25.11.2019

2. ALBARESOR S.A. COD FISCAL: 12762825 ADRESA: STR.RAURENI,NR.288 TELEFON: 0350805008/0250734862 E-mail: scalbaresor@gmail.com 4 4 Muncitor necalificat Muncitor calificat Valabilitate: 30.11.2019

3. ALFA-FARM S.R.L. COD FISCAL: 1494247 ADRESA: STR.ANTIM IVIREANUL,NR.48 TELEFON: 0250713472 2 4 4 Bucatar Ajutor bucatar Ospatar Valabilitate: 05.12.2019

4. ALSOMAR URGENT S.RL. COD FISCAL: 25028090 ADRESA: STR.TIMIS,NR.51 TELEFON: 0767079940 4 Curier-vechimea in domeniu constituie avantaj,permis cat.B,studii -12 clase Valabilitate: 07.12.2019.

5. ANNABELLA S.R.L. COD FISCAL: 6532457 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.BARAJULUI, NR.52 TEL.: 0757100039 5 8 5 3 Casier Vânzător Manipulant marfa Operator calculator Locurile de muncă vacante se află la Rm.Vâlcea. Valabilitate: 28.11.2019.

6. ANNABELLA FABRICA DE CONSERVE RÂURENI COD FISCAL: 14075542 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.STOLNICENI, NR.49 TEL./FAX: 0250/733308 5 10 Muncitor necalificat Preparator conserve Valabilitate: 15.12.2019

7. ANTARES GAS S.R.L. COD FISCAL: 38218739 ADRESA: STR.DACIA,NR.10 TELEFON: 0741741201 1 Sofer ADR Valabilitate: 13.12.2019

8. ANDOR PAN S.R.L. COD FISCAL: 11536250 ADRESA: STR.T.VLADIMIRESCU,NR.12 TELEFON: 0740159789 1 1 Brutar-vechime in domeniu 2 ani Patiser-vechime in domeniu 2 ani Se ofera bonuri de masa Locurile de munca se afla la Horezu Valabilitate: 05.12.2019

9. ANTARES TRANSPORT S.A COD FISCAL: 1472990 ADREESA:STR.DACIA,NR.10 TELEFON: 0741741201 4 1 1 1 Sofer autobuz cat.D Electrician auto Sef coloana Valabilitate: 12.12.2019 Consilier juridic Valabilitate: 04.12.2019

10. APAVIL S.A COD FISCAL: 16468149 ADRESA: STR.CAROL i,NR.3-5 TELEFON: 0250735980/0250738903 1 1 2 Asistent manager,studii superioare Sef unitate de Implementare Proiecte,studii superioare Recrutare din sursa interna Valabilitate: 28.11.2019 Selectie dosare concurs conform anunt publicat Laborant,studii medii Valabilitate: 28.11.2019 Selectie dosare concurs conform anunt publicat

11. ATELIER DANA TITA COD INREGISTRARE: 40859514 ADRESA: STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.147 TELEFON: 0740857071/0747118613 E-MAIL: lavinia.m.nicolae@gmail.com 1 Croitor Valabilitate: 17.12.2019

12. AURSPEED S.R.L. COD FISCAL: 30934040 ADRESA: STR.GRIGORE PROCOPIU,NR.31 TELEFON: 0729268922 1 Sofer autocamion,cat.C+ E Valabilitate: 19.12.2019.

13. AVICARVIL S.R.L. COD FISCAL: 18658662 ADRESA: COM.FRANCESTI TELEFON: 0735789626 E-mail: Mihaela.Pirvu@carmistin.ro 10 9 1 2 1 Muncitor necalificat-scoala generala Manipulant marfuri-scoala generala Stivuitorist,studii medii autorizatie ISCIR Sofer-studii medii posesor permis cat.BCE,atestat transport marfa si cartela tahograf Gestionar depozit Se ofera tichete de masa,masa calda Locurile de munca se afla la Francesti Valabilitate: 30.11.2019

14. AVICARVIL FARMING S.R.L. COD FISCAL: 33307231 ADRESA: FRANCESTI TELEFON: 0735789625/0250738456 E-mail:ioana.gainuse@carmistin.ro 1 Electrician-vechime in domeniu 2 ani-calificare electrician Valabilitate: 30.11.2019

15. BACONY S.R.L. COD FISCAL: 8960379 ADRESA: MIHAESTI TELEFON: 07540375515/0754037514 1 Sofer cat.C si E,transport intern si international,vechime in domeniu 3 ani Valabilitate: 28.11.2019

16. BARRECO LARY S.R.L. COD FISCAL: 7688072 ADRESA: BĂILE OLĂNEŞTI, STR.LIBERTĂŢII, NR.36 TEL.: 0250/775352, 0740154393 E-mail: barecolary@yahoo.com 1 1 2 1 1 1 1 Medic balneolog/reumatolog Bucătar Ospătar Camerista Lucrator in bucatarie Muncitor necalificat Ingrijitor hotelier Valabilitate: 28.11.2019.

17. BICA S.R.L. COD FISCAL: 6428635 ADRESA: ORLESTI, VALCEA ADRESA DE CONTACT: STR. UZINEI, NR.3, RM. VL TEL/FAX: 0350428408 / 0350428409 2 2 5 4 10 4 2 3 4 4 4 4 4 Receptioner Ajutor ospatar Sofer autocamion Mecanic utilaj Muncitor necalificat Masinist la masini pentru terasamente Inginer c-tii civile Dulgher Fierar betonist Mecanic auto Zidar rosar-tencuitor Sudor Lacatus mecanic Locurile de munca se afla la Rm. Valcea Valabilitate: 30.11.2019..

18. BOGDAN CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 19244545 ADRESA: INTRAREA PRIBEANU,NR.4 PERSOANA DE CONTACT: FLORESCU ION 5 1 1 1 Muncitor necalificat Zidar Sofer profesionist Inginer debutant Valabilitate: 31.12.2019

19. BOROMIR IND S.R.L. COD FISCAL:6334476 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON:0250734428 E-mail: resurse.umane@boromir.ro 9 8 1 1 1 1 1 Muncitor necalificat- studii medii Operator la fabricarea produselor fainoase- studii medii Inginer electromecanic Inginer ind.alimentara Designer grafica-studii superioare Electrician intretinere reparatii Manipulant marfuri Se ofera salariu atractiv,tichete de masa,transport gratuit Valabilitate: 13.12.2019

20. BUMERANG S.R.L. COD FISCAL: 22307805 ADRESA: BREZOI,SAT.PASCOAIA,NR.38 TELEFON: 0757763499 E-mail: info@pensiuneaterranova.ro 1 1 1 Bucatar/ospatar Lucrator pensiune turistica Camerista Se ofera tichete de masa Valabilitate:15.12.2019 .

21. BUSAGA TAXI S.R.L. COD FISCAL: 33099998 ADRESA: STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.155 TELEFON: 0754787864 1 Lucrator comercial Valabilitate: 25.11.2019

22. CASA JUDETEANA DE PENSII VALCEA COD FISCAL: 13587269 ADRESA: STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.157-159 TELEFON: 0744640436 E-mail: enescu03v@yahoo.com 1 Arhivar-vechime in domeniu 1 an,studii medii Valabilitate: 25.11.2019

23. CARREFOUR ROMANIA S.A COD FISCAL: 11588780 ADRESA: STR.FERDINAND,NR.38 TELEFON: 0374708700 6 Casier comercial Se ofera tichete de masa,ajutor de transport,asigurare medicala privata,carduri valorice de Paste si Craciun Valabilitate: 06.12.2019

24. CARGOMIN S.R.L. COD FISCAL: 38474761 ADRESA: STR.PRINCIPALA,NR.7,PAUSESTI- MAGLASI TELEFON: 0756875271 1 Conducator auto cat.B Valabilitate: 28.11.2019

25. CIVIL SPEED S.R.L. COD FISCAL: 28136089 ADRESA: STR.OSTROVENI,NR.6 TELEFON: 0741628921/0350806279 3 3 3 1 Dulgher Fierar betonist Muncitor necalificat in constructii Deservent buldoexcavator Valabilitate: 15.12.2019.

26. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI-SUCURSALA RM.VALCEA COD FISCAL: 400364445 ADRESA: STR.UZINEI,NR.1 TELEFON:0250701200 E-mail: dan.pirnea@chimcomplex.com 1 1 1 Compresorist,calificare in domeniu,vechimea in domeniu constituie avantaj Valabilitate:26.11.2019 Sef tura Sectia Clorosodice,Sector Electroliza cu Membrana,vechime in domeniu 2 ani,absolvent studii medii/superioare,profil chimic,chimist/subinginer,chimist/inginer chimist Inginer mecanic,vechimea in domeniu constituie avantaj,absolvent studii superioare profil mecanic Valabilitate: 17.12.2019

27. COSKUNOZ MA S.R.L. COD FISCAL: 39960441 ADRESA: DRAGASANI TELEFON: 0250830031/0250830260 3 3 2 3 Automatist-vechime in domeniu 2-5 ani Sculer matriter-vechime in domeniu 3 ani Reglori masini unelte-vechime in domeniu 2 ani Mecanici masini si utilaje- vechime in domeniu 3 ani Valabilitate: 24.11.2019

28. CREDIVIL S.R.L. COD FISCAL: 37080106 ADRESA: STR.RAPSODIEI,NR.3 TELEFON: 0761820195 1 Agent vanzari directe Locul de munca se afla la Horezu Valabilitate: 19.12.2019

29. DECO S.R.L. COD FISCAL: 6319891 ADRESA: STR.REGELE CAROL,NR.16,DRAGASANI TELEFON: 0745203040 2 2 1 2 2 1 2 Lucrator fast-food Brutar Bucatar Ajutor bucatar Sofer distribuitor Camerista hotel Manipulant marfuri Se cere vechime in domeniu 1 an Valabilitate: 30.11.2019

30. DENFLOR S.R.L. COD FISCAL: 22189904 ADRESA: STR.MIHAI EMINESCU,NR.49 TELEFON: 0751051477 2 Barman Valabilitate: 30.11.2019

31. L. DESLEECLAMA SOLUTIONS S.R.L. COD FISCAL: 28244668 ADRESA: BUDESTI,SAT RACOVITA,STR,WDP,NR.1 TELEFON: 0374639067 1 2 20 10 Mecanic intretinere si reparatii-vechime in domeniu 2 ani-curs calificare Stivuitorist-vechime in domeniu 2 ani-autorizatie Confectioner asamblor articole din textile-vechime in domeniu 1 an-curs calificare Muncitor necalificat Se asigura transport ,tichete 15 lei/zi. CV,interviu,proba de lucru Valabilitate: 31.12.2019

32. DIGITERA S.R.L. COD FISCAL: 17948552 ADRESA: STR.GIB MIHAESCU,NR.8,RM.VALCEA TELEFON: 0250731010 2 1 1 2 Agent vanzari Alpinist utilitar Inginer telecomunicatii Tehnician telecomunicatii Valabilitate: 12.12.2019

33. DINAMIC GRUP S.R.L. COD FISCAL: 6670506 ADRESA: PAUSESTI MAGLASI TELEFON: 0756272704 1 1 2 1 Gaterist-vechime in domeniu 3 ani Circularist-vechime in domeniu 2 ani Muncitor necalificat Inginer industria lemnului Valabilitate: 25.11.2019

34. DIRECTIE DE ASISTENTA SOCIALA RM.VALCEA COD FISCAL: 15412972 ADRESA: STR.GENERAL MAGHERU,NR.25 TELEFON: 0250741088 1 1 Asistent social participant-vechime in specialitatea studiilor cel putin 1 an,studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in specializarea asistenta sociala/teologie sociala Psiholog stagiar, studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul psihologie,specializarea psihologie,dovada inscrierii in Coplegiul Psihologilor din Romania Concurs de recrutare Concursul se va desfasura la sediul Directiei de Asistenta Sociala,in ziua de 10 decembrie 2019,ora.10.00-proba scrisa Detalii suplimentare la sediul DAS si pe site-ul : www.primariavl.ro,sectiunea informatii publice-posturi vacante Valabilitate: 02.12.2019

35. ELECTROVALCEA S.R.L. COD FISCAL: 5071860 ADRESA: STR.FERDINAND,NR.19 TELEFON: 0250739188/0784251400 10 8 6 6 6 5 6 10 2 1 Finisor pentru constructii Zidar Fierar betonist Lacatus mecanic Instalator Electrician Sudor Muncitor in constructii Inginer( subinginer)constructor Confectioner tamplarie de aluminiu si mase plastice Valabilitate: 30.11.2019

36. FOUR SEASONS SOAPS AND TREATS S.R.L. COD FISCAL: 41387428 ADRESA: STR.RAPSODIEI,NR.23 1 1 Manager proiect Director vanzari Valabilitate: 30.11.2019

37. FUNDATIA INIMA PENTRU INIMA COD FISCAL: 9658795 ADRESA: STR.GENERAL MAGHERU,NR.8,BL.S1,SC.C,AP.17 TELEFON: 0250736307/0722.291.605 E-mail: lidiadobre@inimapentruinima.org si adriana.vamesu@inimapentruinima.org 1 1 Bucatar Asistent social-studii superioare,vechime in domeniu 2 ani Valabilitate: 31.12.2019

38. FURNICUTELE S.R.L. COD FISCAL: 40076598 ADRESA: STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.84 2 Lucrator sortator deseuri reciclabile Valabilitate: 30.11.2019

39. GECSERVICE S.R.L. COD FISCAL: 17707465 ADRESA: STR.STIRBEI VODA,NR.69 TELEFON: 0742860850 1 Agent sigurari Valabilitate: 30.11.2019

40. GENIUS CLEAN S.R.L. COD FISCAL: 37997991 ADRESA: STR.AURELIAN SACERDATEANU,NR.26 TELEFON: 0742417231 1 Bucatar,vechime in domeniu 5 ani Valabilitate: 20.12.2019

41. GENERALI ROMANIA S.A. COD FISCAL: 2886621 ADRESA: B-DUL N.BALCESCU,NR.16 TELEFON: 0754999025 1 5 Manager Consultant asigurari-4 ore/zi Valabilitate: 16.11.2019

42. GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TRAIAN COD FISCAL: 38159012 ADRESA: STR.GRIGORE PROCOPIU TELEFON: 0350410556 1 Ingrijitor I (vechime in domeniu minim 2 ani (ingrijitor de copii) Valabilitate: 24.11.2019

43. GROUPAMA ASIGURARI AGENTIA RM.VALCEA COD FISCAL:6291812 TELEFON: 0755190509 Email: claudia.marin@groupama.ro 20 Agent asigurare- studii medii / superioare Se asigura inscrierea la cursul de calificare agent Valabilitate: 28.11.2019

44. ICF GRUP S.R.L.( PENSIUNEA IULIA) COD FISCAL: 16547021 ADRESA: BAILE OLANESTI TELEFON: 0740159403 1 Ospatar-vechime in domeniu 1 an Valabilitate: 21.11.2019

45. IHM TOTAL CONSULT SRL COD FISCAL:16080618 ADRESA:TIMISOARA TEL:0734995197 8 Muncitor necalificat confectii,studii 8 clase Locurile de munca se afla la Budesti Valabilitate: 18.12.2019

46. IKARUS ACTIV S.R.L. COD FISCAL: 40901082 ADRESA: STR.DACIA,NR.20 A TELEFON: 0763704287 2 Patiser Valabilitate: 04.12.2019

47. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE IZOTOPICE –ICSI RM.VALCEA COD FISCAL:2538104 ADRESA: STR.UZINEI,NR.4 TELEFON: 0250732744/0250132746 1 Agent de paza-5 ani experienta intr-un post similar,absolvent de liceu,atestat agent de securitate,durata incadrarii in munca este de 6 luni Valabilitate oferta: 06.12.2019 Concurs in data de 10.12.2019

48. IQBOX.RO S.R.L. COD FISCAL: 17141560 ADRESA: BUCURESTI TELEFON: 0213134436 1 Agent vanzari,vechimea in domeniu constituie avantaj Locul de munca se afla la Rm.Valcea Valabilitate: 19.12.2019.

49. IULCOM S.R.L. COD FISCAL: 15645889 ADRESA: BAILE OLANESTI TELEFON: 0744566950 1 Gestionar-vechime in domeniu 1 an Se ofera tichete de masa Valabilitate: 05.12.2019

50. JINA SIB INVEST S.R.L. COD FISCAL: 39266858 ADRESA: STR.FERDINAND,NR.38A TELEFON: 0753870071 2 Lucrator comercial Valabilitate: 23.11.2019

51. LIFE LOCK SECURITY NETWORK S.R.L. COD FISCAL: 30528327 TELEFON:0742101182 1 2 1 Agent de securitate Sef obiectiv servicii de securitate Inginer sisteme de securitate Locurile de munca se afla la Rm.Valcea Valabilitate: 14.12.2019

52. LOREMA TEXTIL SRL COD FISCAL:39719118 ADRESA:DRAGASANI, STR. T. VLADIMIRESCU 410, TEL:0769157227 3 Confectioner Valabilitate: 15.12.2019

53. LUX CONSULTING S.R.L. COD FISCAL: 39168655 ADRESA: COM.BUJORENI,SAT.GURA VAII TELEFON: 0726202737 2 1 Sofer autocamioane si nasini de mare tonaj,permis conducere cat. C+E,atestat profesional pentru transport de marfa,card tahograf,pentru transport intracomunitar Sofer autoturisme si camionete,permis cat.B,pentru transport intern Valabilitate: 30.11.2019

54. MANE S.R.L. COD FISCAL: 30994700 ADRESA: PAUSESTI-MAGLASI TELEFON: 0744472968 5 Sofer comunitate Germania -vechime in domeniu 1 an Se ofera diurna Valabilitate: 17.12.2019..

55. MASTER GREEN CLEANING SRL COD FISCAL:41034124 ADRESA: RM VALCEA, BLV. TINERETULUI,NR14,BL.S2 TEL:0745788798 1 Femeie de serviciu Valabilitate: 19.12.2019.

56. MEGAINVEST S.R.L. COD FISCAL: 6596426 ADRESA: RM.VALCEA 15 15 Cusator piese piele si inlocuitori Confectioner articole piele si inlocuitori Valabilitate: 24.11.2019

57. METAL TECHNIKS S.R.L. COD FISCAL: 1478543 ADRESA: STR.DEPOZITELOR,NR.18 TELEFON: 0250737723/0250745734 1 3 3 1 1 1 1 Inginer sudor Lacatus constructii metalice sudate Sudor electric (procedee TIG, MIG-MAG) Frezor universal Controlor calitate-constructii metalice Operator MU cu CNC-debitare plasma-laser Operator MU cu CNC-ABKANT-indoire table Se accepta sudori si fara vechime Valabilitate: 15.12.2019

58. MIHALIPAM CARGO S.R.L. COD FISCAL: 53733644 ADRESA: DRAGASANI TELEFON: 0763018444 1 1 1 Sofer cat.B Vanzator Manipulant marfuri Valabilitate: 23.11.2019.

59. MINET CONF S.R.L. COD FISCAL: 14040196 ADRESA: STR.CATANESTILOR,NR.49 A TELEFON: 0758096733 10 Confectioner asamblor textile Se ofera tichete de masa,decontare transport,alte bonusuri Valabilitate: 19.12.2019

60. MLS SERVICII IMOBILIARE S.R.L. COD FISCAL: 18694177 ADRESA: STR.RADU DE LA AFUMATI,NR.8-10 TELEFON: 0745613368 Email: carmen.udrea@mlsleader.com 6 Operator calculator Valabilitate: 12.12.2019..

61. MW ROMANIA S.A. COD FISCAL: 1485931 ADRESA: DRAGASANI TELEFON: 0250830185/0250830290 1 1 Automatist-vechime in domeniu 0-5 ani Specialist resurse umane-vechiem in domeniu 3-5 ani Alte conditii: optional limba engleza,limba italiana Valabilitate: 24.11.2019.

62. OLTCARN CONSTRUCT S.A COD FISCAL:9873556 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0756086736 1 1 1 Receptioner hotel Ospatar Valabilitate: 28.11.2019 Barman cu atributii de gestionar-vechime in domeniu 3 ani,studii de specialitate Valabilitate: 07.12.2019

63. PORCELINO GRASSO S.R.L. COD FISCAL: 27785550 ADRESA: FRANCESTI TELEFON: 0725726085 3 2 2 Muncitor necalificat Lacatus mecanic Tehnician veterinar Valabilitate: 30.11.2019

64. PREDCONSULT S.R.L. COD FISCAL: 17023211 ADRESA: DRAGASANI TELEFON: 0721261780 6 Muncitor necalificat Valabilitate: 24.11.2019

65. PRIMARIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA COD FISCAL: 2540813 ADRESA: STR.GENERAL PRAPORGESCU,NR.14 TELEFON: 0250731016 1 1 1 Medic dentist-minim 2 ani vechime in specialitate,studii universitare de licenta absolvite cu diploma respectiv studii superioare de lunga durata,absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul medicina,specializarea medicina dentara/stomatologie Asistent medical principal-minim 5 ani vechime in specialitate,diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta in specializarea asistent medical generalist/pdiatrie si dovada pentru obtinerea gradului profesional principal Infirmier(ingrijitor copii)-minim 3 ani vechime in munca ,diploma /certificat de absolvire studii generale/medii Concurs de recrutare Concursul se va desfasura la sediul Primariei Mun.Rm.Valcea ,in ziua de 10 decembrie 2019.ora.10.00-proba scrisa Detalii suplimentare pe site-ul Primariei Mun.Rm.Valcea,www.primariavl.ro-sectiunea Concursuri si examen

66. RAZINVEST GLOBAL S.R.L. COD FISCAL: 35845806 ADRESA: STR.NICOLAE TITULESCU,NR.2 TELEFON: 0749492410 1 Lucrator bucatarie( spalator vase mari) Valabilitate: 13.12.2019

67. RENEW TOPO SURVEY S.R.L. COD FISCAL: 41026113 ADRESA: BREZOI,STR.TRANDAFIRILOR,NR.26 TELEFON: 0758477967 2 Inginer topograf Valabilitate: 30.11.2019

68. ROATA S.R.L. COD FISCAL: 6493293 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0744472968 5 Sofer comunitate Germania Valabilitate: 30.11.2019..

69. REVITAL POINT S.R.L. COD FISCAL: 41227.03 STR.MATEI BASARAB,NR.101 TELEFON: 0755227766 E-mail: gabriel.boada@yahoo.com 2 Asistent medical generalist,vechime in domeniu minim 1 an Locurile de munca se afla la Baile Govora Valabilitate: 04.12.2019

70. ROLEXGEL S.R.L. COD FISCAL: 14119606 ADRESA: STR.LUCAFARULUI,NR.4,BL.A3,SC.A E-mail: rolexgel@yahoo.com 1 1 Lucrator comercial ( magazin instalatii sanitare) Manipulant marfuri Se ofera tichete de masa Valabilitate: 23.11.2019

71. ROSAN AUTO GRUP SRL COD FISCAL: 29597951 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0747052327 1 1 Mecanic auto-vechime in domeniu 3 ani Inspector ITP-vechime in domeniu 3 ani Valabilitate: 30.11.2019

72. SAGAL CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 28052077 ADRESA: B-DUL TINERETULUI,NR.13 TELEFON: 0764442645 5 5 3 10 Fierar betonist Dulgher Zidar Muncitor necalificat Decontare transport. Valabilitate oferta:30.11.2019…

73. SASSI SILV S.R.L. COD FISCAL: 39191860 ADRESA: BAILE GOVORA TELEFON: 0787761602 1 3 1 Director comercial Taietor slefuitor,lustruitor piatra marmura Femeie de serviciu Valabilitate: 18.12.2019

74. SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX SFANTUL NICOLAE COD FISCAL: 2540970 ADRESA: STR.ANTIM IVIREANUL,NR.17 TELEFON: 0250711570 1 Pedagog scolar II S Valabilitate: 28.11.2019

75. SMB MACHINING S.R.L. COD FISCAL: 33569607 ADRESA: STR.UZINEI,NR.1 TELEFON: 0350418870/0350418890 1 1 Strungar Gauritor-filetator Valabilitate: 31.12.2019

76. SCORILO SRL COD FISCAL: 3241909 ADRESA: CALIMANESTI( HAN COZIA) TELEFON: 0745703938 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Maseur-vechime in domeniu 1 an Asistent balneofizioterapie-vechime in domeniu 1 an Doctor balneolog-vechime in domeniu 1 an Asistent medical-vechime in domeniu 1 an Ospatar-vechime in domeniu min.6 luni Bucatar-vechime in domeniu min.6 luni Ajutor ospatar-vechime in domeniu min.6 luni Ajutor bucatar-vechime in domeniu min.6 luni Jurist consult-vechime in domeniu 1 an Valabilitate: 08.12.2019..

77. SILVIU CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 23844807 ADRESA: STR.DEM RADULESCU TELEFON: 0729784197 3 5 2 Fierar betonist Dulgher Muncitor necalificat Valabilitate: 01.12.2019

78. SIRLANDIA S.R.L. COD FISCAL: 15213066 ADRESA: STR.GENERAL PROCOPIU,NR.46 TELEFON:0743546551 2 Lucrator comercial Valabilitate: 30.11.2019

79. SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA COD FISCAL: 2540589 ADRESA: STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.201 TELEFON: 0250744701/0250746989 9 1 4 Asistent generalist diploma de scoala sanitara postliceala sau diploma de studii posticelae prin echivalare H.G. 797/1997,sau diploma de licenta in specialitate Certificat de membru si adeverinta pentru participare la concurs eliberate de OAMGMAMR Valabilitate: 28.11.2019 Infirmier,scoala generala si curs de infirmier organizat de OAMGMAMR sau de furnizorii autorizati de MMFPS cu aprobarea MS-directia Generala Resurse Umane si certificare Ingrijitor curatenie,scoala generala Concurs Valabilitate: 05.12.2019

80. STEFMAR PRODUCTIE S.R.L. COD FISCAL: 35832954 ADRESA: STR.TOPOLOG,NR.28 TELEFON: 0744658786 1 Mecanic intretinere si reparatii universale,vechime in domeniu 5 ani Valabilitate: 30.11.2019

81. STRATONE FOOD S.R.L. COD FISCAL: 40658502 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0799771767 1 1 Bucatar Ajutor bucatar Valabilitate: 20.12.2019

82. STUDIO MODERNA S.A COD FISCAL: 15065733 ADRESA: BUCURESTI TELEFON: 0214075010 1 Agent comercial,studii medii se ofera bonuri de masa si bonuri din vanzari Valabilitate: 05.12.2019

83. TEAMLOG TEX S.R.L. COD FISCAL: 4012985 ADRESA: STR.REGINA MARIA,NR.7 TELEFON: 0751756368 5 1 Confectioner masinist Calcator confectii Valabilitate: 30.11.2019.

84. TOUR ALICE S.R.L. COD FISCAL: 13875580 ADRESA: BAILE OLANESTI TELEFON: 0740259989/0250775482 1 1 Receptioner Ospatar Valabilitate: 30.11.2019

85. UNCLE SAM SERVICE S.R.L. COD FISCAL: 16099955 ADRESA: STR.RAURENI,NR.153 A TELEFON: 0250734573 E-mail: info@unclesam.ro 1 1 1 1 1 1 Reprezentant vanzari directe( D2D)pentru sisteme de securitate Reprezentant vanzari directe ( D2D) pentru instalatii termice Electrician instalator panouri solare Instalator Electrician montator de instalatii automatizate Suport pentru vanzari si logistica Valabilitate: 20.11.2019

86. UZINA MECANICA BABENI S.A. COD FISCAL: 14363324 ADRESA: STR.UZINEI,NR.65 TELEFON: 0250736078/0250735079 E-mail: office@umbabeni.ro 1 1 Electrician Automatist Valabilitate: 07.12.2019

87. VADOVA S.R.L. COD FISCAL: 2989325 ADRESA: BUDESTI TELEFON: 0250737400 1 Agent distribuitor Valabilitate: 20.12.2019

88. VAMPIRINA S.R.L. COD FISCAL: 39808312 ADRESA: BABENI TELEFON: 0735789625 16 1 1 Muncitor necalificat in agricultura Mecanic utilaj Sef echipa specializata Valabilitate: 30.11.2019

89. VILSPED TRANSPORT S.R.L. COD FISCAL: 13670487 ADRESA: STR.LIVEZI,NR.9 TELEFON: STR.CONSTRUCTORILOR,NR.4,PLATFORMA INDUSTRIALA TELEFON: 0744190827 2 1 1 Sofer masina mare tonaj-vechime in domeniu 5 ani,permis auto cat.B,C,E,experienta in transport international Mecanic auto-vechime in domeniu 5 ani Ajutor mecanic auto-vechime in domeniu 3 ani Valabilitate: 03.12.2019..

90. VOX PROFILE S.R.L. COD FISCAL: 23108632 ADRESA: COM.MIHAESTI TELEFON: 0250765666/0250765293 2 2 2 Ajutor operator mase plastice-calificare-vechime in domeniu 1 an Lacatus mecanic-calificare-vechime in domeniu 1 an Electrician-calificare-vechime in domeniu 1 an Valabilitate: 11.12.2019