Si-a promovat consilierul – SUBPREFECT! Sa-ti fie RUSINE, Cristian Buican!

Liberalii se bat cu caramida in piept ca ei sunt corecti si ca vor promova profesionisti in functiile de conducere din administratia publica! Fara nepotisme, pile, amante, politruci si incompetenti! Acesta este sloganul liberalilor! De fapt – O MARE GARGARA!!! Si noua numire in functia de subprefect a imberbului Sebastian Fartat ne sustine afirmatiile! Fartat este consilier parlamentar la biroul deputatului Cristian Buican si fiu al fostului primar din Horezu, Ilie Fartat, cel care a fost anchetat de DNA pentru fapte de coruptie! Acestea sunt MARILE calitati ale noului subprefect! Tanarul Fartat vine in locul fostului subprefect Aurora Gherghina, un model de corectitudine si profesionalism in domeniul administratiei publice!

Acestea sunt cele doua hotarari emise azi de Guvernul Orban care intereseaza judetul Valcea:

HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vâlcea de către doamna Gherghina Aurora

HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vâlcea de către domnul Fârtat Sebastian

Tiberiu Pirnau