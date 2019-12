Primarul comunei Bujoreni, Gheorghe Gîngu, va asigura lucrările de deszăpezire cu utilajele proprii

Primarul comunei Bujoreni, Gheorghe Gîngu, a declarat că își va asigura lucrările de deszăpezire cu utilajele proprii, astfel făcându-se economii la bugetul local. În acest an, Primăria Bujoreni a depus la Fondul Suveran de Investiţii un proiect privind modernizarea drumurilor comunale pe o lungime de 20 de kilometri, în valoare de circa 3,5 milioane de euro: „Am promis că voi recupera anii din cei pierduţi pentru a aduce localitatea în rândul comunelor dezvoltate ale judeţului, chiar dacă nu am reuşit să mai prindem multe dintre proiecte, fiindcă deja trecuse perioada de depunere când noi am preluat frâiele acestei localităţi”, a spus primarul Gheorghe Gîngu. În urma unei decizii a Consiliului Local, Primăria comunei Bujoreni a decis acordarea de ajutoare financiare de 500 milioane de lei vechi către două parohii: 300 milioane de lei vechi către Parohia Olteni și 200 milioane lei vechi către Parohia Bogdănești II. În luna iulie, Consiliul Local al comunei Bujoreni a decis aderarea localității la Asociaţia Generală a Mărginenilor. Scopul asociaţiei este de a contribui la prosperitatea si procesul socio-economic al comunelor asociate in condiţiile in care România este un stat democratic, membru al Uniunii Europene, care conserva, modernizează si susţine traditia satului romanesc cu specificitatea acestuia prin implicarea tuturor cetățenilor din comunitățile asociate, organizează în parteneriat sau acord de colaborare activitati culturale care au specific traditia, portul, cântecul și jocul tradițional specific fiecărei zone. În luna aprilie, Consiliul local al comunei Bujoreni a aprobat proiectul de buget local pe anul 2019 la nivelul record de 20,7 milioane de lei. Încă de la sfârșitul anului trecut și până în anul 2024, primarul comunei Bujoreni, Gheorghe Gîngu, implementează proiectul „Modernizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Bujoreni”. Proiectul are ca scop creșterea gradului de răspuns la solicitări și a calității intervențiilor în cazul situațiilor de urgență prin dotare cu un utilaj multifuncțional, cu o viteză de deplasare mare capabil să îndeplinească cele mai variate sarcini în cazul situațiilor de urgență.