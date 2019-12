Primăria Râmnicului va amenaja un sens giratoriu la intersecţia străzilor Calea lui Traian cu Posada

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 noiembrie 2019, a aprobat documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare sens giratoriu intersecţia Calea lui Traian cu strada Posada”, la valoarea totală de 2.983.354 lei fără TVA. În prezent, intersecția este semaforizată și datorita faptului ca este o zona intens circulata si cu un mod existent periculos se impune amenajarea unui sens giratoriu pentru fluidizarea traficului care sa preia traficul de pe toate arterele de circulaţie si eliminarea accidentelor rutiere. În sudul localitatii, la ieşirea spre Dragasani si Tg.-Jiu, înaintea statiei de carburanţi PECO Petrom, la intersectia B-lui Calea lui Traian cu str. Posada, exista pentru semnalizarea zonei un semafor, dar cu toate acestea se produc foarte multe accidente. Conform adresei Politiei Municipiului Rm. Valcea cu nr. 252155/05.09.2016 se propune desfiinţarea semaforului amplasat in intersecţie si amenajarea unui sens giratoriu.

„Având în vedere faptul ca intersectia existenta a fost semnalizata in mod repetat dar fara rezultate bune pentru traficul din acele momente si cel de perspectiva, se impune imperios aducerea intersecţiei existente la parametrii tehnico-functionali conform reglementarilor tehnice in vigoare si crearea unor premise pentru imbunatatirea condiţiilor de trafic, respectiv eliminarea tuturor conflictelor rutiere legate de prioritate si timpii morţi de aşteptare in care sporeste aglomeraţia pe zonele implicate. Pentru indeplinirea caracteristicilor prezentate anterior, se propun urmatoarele tipuri de sistem rutier, având soluţii constructive diferite: sistem rutier nou (SRN) flexibil, sistem rutier nou (SRN) semirigid. Se recomandă adoptarea structurilor rutiere flexibile, datorita următoarelor aspecte: creşterea siguranţei circulaţiei şi a confortului pentru conducătorii auto; costul semnificativ mai mic al investitiei, raportai la nivelul necesitaţilor de trafic din zona; din punct de vedere tehnic sistemele rutiere flexibile, reprezintă o soluţie care necesita un timp mult mai mic de execuţie, avand un grad redus de complexitate. Prin executarea lucrărilor proiectate vor apare unele influente favorabile asupra factorilor de mediu cat si din punct de vedere economic și social”, se arată în referatul Primăriei.

(Petre Coman)