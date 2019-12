Prefectul Jean Athenaeum de Valcea, sustinut de seful DNA, Calin Nistor?! Liberalul Buican si-a rezolvat dosarul de coruptie?

Surse bine informate sugereaza anumite legaturi intre prefectul liberal Tiberiu Costea, semnatar de angajamente cu Securitatea, detinator de diploma dubioasa de studii superioare, si valceanul Calin Nistor, actual sef al Directiei Nationale Anticoruptie! Costea este fost primar de Lungesti, iar Nistor este consateanul actualului prefect, detinand mai multe proprietati in comuna valceana. Pe surse am aflat ca si Nistor i-ar fi pus lui Costea o vorba buna la presedintele PNL Valcea, Cristian Buican, pentru aceasta nominalizare la functia de reprezentant al Guvernului in teritoriu! Si cum sa nu fie sensibilizat Buican de astfel de sugestii, cand, stim foarte bine, ca este cercetat de DNA Pitesti in dosarul de coruptie nr. 36/P/2016. Ce ziceti, dragi valceni, se va clasa sau nu dosarul de la DNA al liderului liberal valcean Cristian Buican?!

Călin Nistor a intrat în magistratură în 1995. Actualul șef interimar al DNA deține un teren intravilan în comuna Lungești (județul Vâlcea), dobândit în 2002 și un teren agricol în aceeași zonă obținut în 2004. Potrivit declarației sale de avere, tot în Lungești, șeful interimar al DNA deține o casă de locuit de 100 mp, iar în Râmnicu Vâlcea are un apartament de 50 mp.

În privința mașinilor, situația este următoarea:

– autoturism Hyunday Accent (2006 an fabricație) – obținut prin: finalizare leasing

– Seat Cordoba – 2007 – finalizare leasing

– Astra Gtc – 2012 – vanzare-cumpărare

– Volkswagen T-Roc – 2018 – credit auto

Acesta are trei conturi deschise la bănci în anii 2010, 2017 și 2018 cu sold: 30.066 lei, limită de creditare 10.000 lei, limită de creditare 33.500 lei. Nistor are și două credite în valoare de 188.966 lei, respectiv 20.000 euro. Nistor încasează, de la DNA, un salariu anual de 234.359 lei.

Tiberiu Pirnau