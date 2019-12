Precizari importante de la Casa de Asigurari de Sanatate Valcea

COMUNICAT: VALABILITATEA NORMELOR DE APLICARE A CONTRACTULUI-CADRU PENTRU ANII 2018 – 2019 SE PRELUNGEŞTE PÂNĂ LA 31 MARTIE 2020

Pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, valabilitatea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru pentru anii 2018 – 2019 (HG nr. 140/2018) se prelungeşte până la data de 31 martie 2020, conform prevederilor Hotararii de Guvern nr. 962/18.12.2019.

Pana la data de 31.12.2019, Casa de Asigurari de Sanatate Valcea incheie pentru lunile ianuarie-martie 2020 acte aditionale la contractele derulate de acestea in anul 2019, cu indeplinirea de catre toti furnizorii a tuturor conditiilor privind relatiile contractuale (documente, conditii de eligibilitate, etc.)

Contractarea si decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale contractate in lunile ianuarie-martie 2020 prin acte aditionale la contractele derulate in anul 2019 se vor face din sumele alocate pe domeniile de asistenta medicala corespunzatoare prevazute in bugetul Fondului national unic de asigurari de sanatate pentru anul 2020.

Foto: Alin Voiculet, director general CAS Valcea