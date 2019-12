Noul prefect al judetului Valcea, Tiberiu Costea, DIPLOMA FALSA de studii superioare?!

In atentia autoritatilor abilitate: solicitam demararea unei ANCHETE referitoare la un posibil fals si uz de fals pentru obtinerea de foloase necuvenite in cazul primarului din Lungesti, Tiberiu Costea! Concret, este vorba despre exercitarea unor functii si demnitati (inginer APIA, obtinere doctorat etc) cu o diploma de licenta la Universitatea Bioterra – Filiala Dragasani -Facultatea de Inginerie si Management Agroturistic (perioada 1992-1997). Sursele noastre din domeniul educatiei ne-au informat ca respectiva unitate de invatamant din Dragasani, unde a absolvit facultatea primarul din Lungesti, ar fi functionat ILEGAL! In acest caz, diploma primarului ar fi un FALS! Cazul este cu atat mai grav cu cat in baza acestei diplome, Tiberiu Costea a fost angajat la APIA Valcea pe studii superioare si acum va fi numit prefect de catre premierul Ludovic Orban! Asadar, sesizam Parchetul de pe langa Tribunalul Valcea sa demareze cercetari in legatura cu aceasta situatie!

Tiberiu Costea nu a prezentat diploma de absolvire a studiilor superioare la dosarul de Resurse Umane de la Primaria Lungesti, iar in CV-ul sau nici macar nu mentioneaza aceasta unitate de invatamant absolvita, mentionand doar Liceul Dragasani si Universitatea Craiova (acolo unde a facut un doctorat si acela destul de dubios care va fi anulat in cazul in care se va dovedi ca DIPLOMA DE LICENTA este FALSA!).

Nici pe site-ul Primariei Lungesti nu se face referire la Universitatea Bioterra, absolvita in conditii suspecte de Tiberiu Costea!

Il asteptam pe Tiberiu Costea sa prezinte diploma de licenta de la Bioterra in prima conferinta de presa organizata in calitate de prefect al judetului Valcea!

Universitatea Bioterra fost implicata, in 2000, intr-un scandal legat de emiterea de diplome si certificate imprimate de Ministerul Educatiei, fara ca Bioterra sa aiba dreptul pentru asemenea tipizate, la acea vreme CNEEA hotarand retragerea autorizatiei, pana la remedierea problemelor.

O neregulă constatată in anul 2000 la Bioterra era legată de existenţa unor filiale la Constanţa, Arad, Alexandria şi Drăgăşani, deşi atât în faţa comisiei MEN – CNEAA, cât şi printr-un anunţ în presă, conducerea instituţiei a susţinut că nu are nici un fel de filială.

Tiberiu Pirnau

Universitatea Bioterra a fost implicată în 2000 într-un scandal legat de diplome

Universitatea Bioterra a fost implicată în 2000 într-un scandal legat de diplome

Universitatea Bioterra a fost implicată, în 2000, într-un scandal legat de emiterea de diplome şi certificate imprimate de Ministerul Educaţiei, fără ca Bioterra să aibă dreptul pentru asemenea tipizate, la acea vreme CNEEA hotărând retragerea autorizaţiei, până la remedierea problemelor. La sfârşitul anului 2000, Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare (CNEAA) de la acea vreme a hotărât retragerea autorizaţiei şi a dreptului de funcţionare pentru toate specializările Universităţii Bioterra Bucureşti (UBB), din cauza încălcării grave a Legii acreditării şi a Legii învăţămîntului. Neregulile descoperite vizau organizarea ilegală, la Constanţa şi Arad, a unor filiale aparţinînd departamentului de psihopedagogie, prin concesionare către unele fundaţii, precum şi emiterea de diplome şi certificate imprimate de MEN, fără ca UBB să aibă dreptul pentru asemenea tipizate. Conducerea CNEA preciza atunci că o diplomă care apărea la Universitatea Agronomică cu menţiunea “anulat” a fost regăsită la Universitatea Bioterra ca document autentic. În plus, UBB anulase 40 de certificate emise ilegal doar printr-un anunţ în presă, şi nu în Monitorul Oficial, iar documentele nu au fost recuperate de la absolvenţi şi nu se regăseau în arhiva instituţiei. O altă neregulă constatată la Bioterra era legată de existenţa unor filiale la Constanţa, Arad, Alexandria şi Drăgăşani, deşi atât în faţa comisiei MEN – CNEAA, cât şi printr-un anunţ în presă, conducerea instituţiei a susţinut că nu are nici un fel de filială.

Nepotul rectorului Universităţii Bioterra, ridicat de mascaţi, din Drăgăşani Redactia Vocea Valcii