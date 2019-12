New Holland Agriculture câștigă premiul “Tractorul anului 2020”, alimentat cu metan

New Holland Agriculture, un brand al agriculturii globale deținut de CNH Industrial, a primit două premii la Agritechnica 2019, cea mai mare expoziție comercială agricolă din lume, care a avut loc la Hanovra, Germania. Unul dintre aceste premii este un tractor agricol alimentat cu gaz natural.

T6 Methane Power, primul tractor alimentat cu metan, produs în lume, a fost dezvăluit la Agritechnica iar precursorul său, tractorul T6 Methane Powered Concept a fost încununat „Tractorul durabil al anului 2020”.

În plus, gama de tractoare T4 V / N / F a primit râvnitul titlu de „Tractorul anului 2020” în categoria Best of Specialized.

Juriul concursului “Tractor of the Year” este alcătuit din jurnaliști specializați în mecanizarea agricolă, reprezentând publicații agricole europene de top din 24 de țări.

New Holland T6 Power Methane

T6 Methane Power este punctul culminant al muncii de pionierat de la New Holland în ceea ce privește utilizarea combustibililor alternativi prin strategia sa Clean Energy Leader și reprezintă un pas important pe calea decarbonizării în agricultură. Disponibil comercial în 2020, oferă avantaje economice și practice, care sunt îmbunătățite în continuare atunci când se utilizează biometan.

Performanțele sale excepționale intră într-un pachet eco-friendly excepțional, oferind costuri de funcționare cu până la 30% mai mici. În condiții reale de câmp, tractorul T6 Methane Power emite cu 99% mai puține particule decât o configurație diesel echivalentă și reduce emisiile de CO2 cu minim 10%, iar emisiile totale cu 80%.

Acest tractor este un element cheie în conceptul de fermă independentă de energie din cadrul New Holland, închizând bucla unei adevărate economii circulare, de la câmpuri până la generarea de energie și înapoi la câmpuri – un ciclu complet de CO2 neutru.

New Holland T4 V / N / F

Al doilea premiu, din categoria „Tractorul anului 2020” cel mai bun din categoria de specialitate, a fost modelul New Holland T4 V / N / F pentru pachetul său de tehnologie avansată, care cuprinde suspensia reglabilă a punții frontale Terraglide, ce asigură o călătorie lină pe teren, iar împreună cu anvelopele Trelleborg PneuTrac asigură o tracțiune mai mare atunci când lucrează pe dealuri, precum și îmbunătățirea economiei de combustibil.

Sursa: https://www.ngvglobal.com/blog/new-holland-agriculture-wins-sustainable-tractor-of-the-year-2020-methane-powered-1111

În România, Denisson Energy, firmă membră a grupului Antares, și Asociația Gazului Natural pentru Vehicule NGVA România dezvoltă proiectul CNG România, care vizează implementarea a 9 stații de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat (CNG ) de-a lungul coridoarelor pan-europene.

Proiectul, în valoare de 5,2 milioane de EUR, este derulat în cadrul programului CEF al Agenției pentru Inovație și Rețele (INEA) a Comisiei Europene și este cofinanțat de Uniunea Europeană cu 85% din valoarea acestuia.

Detalii despre proiect și stadiile de implementare puteți găsi accesând www.cngromania.eu.

Notă: Responsabilitatea privind această publicație revine integral autorului. Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru modul în care sunt utilizate informațiile publicate.