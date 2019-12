Mos Craciun Radulescu vine cu o veste buna pentru judet! Fabrica noua pe Platforma Chimica Ramnicu Valcea!

O veste buna pentru valceni de Craciun! Pe surse am aflat ca presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, se afla in negocieri avansate cu un concern important din domeniul agricol, care intentioneaza sa dezvolte o fabrica pe Platforma Chimica Ramnicu Valcea! Vor fi create peste 200 de locuri de munca! Un rol important in realizarea acestei investitii il are CET Govora, cea care va furniza aburul industrial necesar functionarii acestei noi unitati economice care urmeaza sa fie realizata de la zero.

Tiberiu Pirnau