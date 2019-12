Modificări în traficul auto din municipiu

Din dorinţa de maximizare a impactului pe care îl are ansamblul rutier format din legătura dintre bd. Tineretului şi str. Ferdinand şi rampele de acces pe pasajul Tudor Vladimirescu, începând cu data de 6 decembrie se instituie sens unic dinspre Ostroveni spre Nord pe strada Crişan, porţiunea cuprinsă între sensul giratoriu de la Kaufland (intersecţia cu str. Gib Mihăescu) şi intersecţia cu str. Libertăţii. Măsura a fost luată ca urmare a aglomeraţiei care se făcea la ieşirea din str. Crişan în sensul giratoriu de la Kaufland. În acest fel se urmăreşte şi dirijarea traficului auto din direcţia Nord spre cartierul Ostroveni, care se poate face în cele mai bune condiţii pe strada Ferdinand, prin sensul giratoriu de sub pasajul Tudor Vladimirescu, pe prelungirea bd. Tineretului şi pe bd. Tineretului. Şoferii care vin dinspre Nord pe străzile Remus Bellu şi Libertăţii şi doresc să meargă spre Ostroveni pot intra, înainte de intersecţia cu str. Crişan (de unde vor avea sens interzis) la dreapta pe prelungirea bd. Tineretului, merg până la sensul giratoriu de sub pasajul unde întorc apoi spre Ostroveni.