Mircia Gutau: Felicitări și urări de bine tuturor cadrelor didactice din municipiu!

Am avut bucuria, și în acest an, de a fi ajutorul lui Moș Crăciun și de a lua parte la festivitățile de sfârșit de an ale celor mici, care ne-au încântat și ne-au impresionat cu programe artistice specifice Crăciunului.

Vreau să transmit felicitări și urări de bine tuturor cadrelor didactice din municipiu pentru implicare și devotament. Ne putem mândri cu elevi care au potențial mare și care știu să-și valorifice talentul. Iar noi vom continua și anul viitor modernizarea și reabilitarea unităților de învățământ în vederea îmbunătățirii procesului educațional.

Va doresc sărbători liniștite și un An Nou cât mai bun!

Mircia Gutau, primarul municipiului Ramnicu Valcea