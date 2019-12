Miracolele există! Să-l ajutăm pe Robert să vadă lumina! „Crăciunul Președintelui” spectacol caritabil la Teatrul Anton Pann

Miracolele există. Să-l ajutăm pe Robert să vadă lumina.

• „Crăciunul Președintelui” spectacol caritabil la Teatrul Anton Pann în parteneriat cu Arhiepiscopia Râmnicului, sâmbătă, 14 decembrie, ora 19.00.

„Doamne ce bine e să fii bun în seara de ajun” această este una din replicile pe care ati auzit-o în „Crăciunul Președintelui” spectacol pe care vi-l propune Teatrul Anton Pann pentru această sâmbătă de 14 decembrie, de la ora 19.00. În parteneriat cu Arhiepiscopia Râmnicului, Teatrul Anton Pann vă invită la un spectacol caritabil în vederea strângerii de fonduri pentru a-l ajuta pe Robert, un copil din Vâlcea, un copil de câțiva anișori cu probleme mari de sănătate. Șansa lui de a vedea putem fi chiar noi, noi cei care iubim viața. Orice sumă pe care o donați pentru Robert înseamnă o șansă la viață. Indiferent cât, banii aceștia îl vor ajuta în procesul de recuperare a vederii. Împreună, acum în preajma Crăciunului, haideți să facem o faptă bună care îi este atât de necesară lui Robert pentru o operaţie salvatoare la o clinică din Rusia.

Povestea lui Robert-Mihai, un copil aparent normal și perfect sănătos la naștere, este cutremurătoare. Trei luni mai târziu, o veste devastatoare, complet nevăzător. Urmează o serie de diagnostice greșite, de păreri medicale complet eronate, de intervenții chirurgicale eșuate. La aproape 1 an, în urma mai multor teste trimise în Germania, părinții află crudul adevar. O boală extrem de rară în lume, Robert fiind al doilea caz din România, boala Norrie Disease – NDP. O afecțiune care nu se limitează doar la pierderea vederii. Robert nu merge, nu vorbește și foarte greu mănâncă mâncare solidă. Un copil care în 2 ani de viață, a suferit 7 intervenții chirurgicale, peste 20 de anestezii. După atâtea intervenții nereușite, singura sansa, i-a fost oferită la o clinică din Rusia. Din păcate, procesul de recuperare a vederii este unul de lungă durată. Are nevoie de intervenții și implanturi cu celule regenerative din 6 în 6 luni, cel puțin în următorii 2-3 ani. Costurile nu sunt unele mici, având în vedere că doar drumul, cazarea, translatorul, vizele etc ne duc la aproximativ 4000-5000 euro. Sunt sume, pe care noi ca părinți, nu ni le permitem. Luptăm cât putem, însă fără ajutorul celor din jur, nu mai putem continua această luptă. Timpul trece destul de repede și, în primăvară, trebuie să fim din nou la clinică pentru a treia serie de intervenții.

Aceasta este povestea lui Robert Mihai, o poveste în care vă invităm să intrați și dumneavoastră ca să-l putem ajuta pentru ca viața lui să capete sens, ca să se poată bucura de lumina zilei de mâine. Pentru cei care nu pot ajunge la spectacol și care și-ar ar dori să ajute o pot face donând în cele două conturi:

Titular: Boromiza Robert Mihai

Euro: RO96INGB0000999907938342

Ron: RO91INGB0000999908195676

Sunteți așteptați în această sâmbătă la Teatrul Anton Pann, de la ora 19.00, la spectacolul „Crăciunul Președintelui” regia Chris Simion-Mercurian. Donația dumneavoastră cât de mică îl poate ajuta pe Robert să-și recapete vederea și să-și stabilizeze starea de sănătate. Bucuria de a dărui este imensă, de aceea contăm pe prezența dumneavoastră. Credem în miracole și credem în puterea noastră de a dărui și de a înfăptui lucruri frumoase.

„Doamne ce bine e să fii bun în seara de ajun”- Crăciunul Președintelui, regia Chris Simion-Mercurian.