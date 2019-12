„M-a dezbrăcat în fundul gol şi m-a coţăit“. Scene incredibile la o școală din Vâlcea! Părinții sunt furioși, iar cei care ar trebui să ia măsuri ridică din umeri!

„M-a dezbrăcat în fundul gol şi m-a coţăit“. Scene incredibile la o școală din Vâlcea! Părinții sunt furioși, iar cei care ar trebui să ia măsuri ridică din umeri!

Părinţii a două dintre victime au sesizat problema jurnaliştilor, supărați că nu au fost luate măsuri.

„M-a dezbrăcat în fundul gol şi a început să mă coţăie. S-a întâmplat la ora de sport, în curtea şcolii, toată clasa era acolo. Domnul profesor era de vorbă cu o femeie. La fel a făcut şi cu alţi colegi. L-am văzut şi în clasă şi în toaletă“, a spus Ştefan, un băieţel din clasa a IV-a, despre colegul care obişnuieşte să mimeze actele sexuale – informeaza adevarul.ro

Părinţii a două dintre victime au sesizat problema jurnaliştilor, supărați că nu au fost luate măsuri.

Mie nu mi-a fost frică că-l bate, ci că se întâmplă aşa ceva, ce i s-a întâmplat băiatului meu. Că vedeţi câte cazuri sunt şi pe la televizor”, spune mama lui Ştefan.

„M-a lovit cu pumnul în spate“

Colega lui, Bianca, îi confirmă spusele: „Pe toţi copiii îi dezbracă acolo, în clasă şi noi toţi trebuie să ne uităm la el“. La rândul ei, copila a fost agresată de un alt elev: „Desenam în pauză cu o colegă, în ultima bancă, când a venit şi m-a lovit cu pumnul în spate“. Fetiţa a suferit un atac de panică, în urma căruia a rămas fără aer şi i s-a încleştat gura. De frică şi durere a doua zi nu a mai venit la şcoală. Părinţii susţin că au fost cu ea la dispensarul din localitate, apoi la spitalul din localitatea Balş, judeţul Olt, unde i s-a recomandat să facă o radiografie. Agresorul este un băieţel de clasa a III-a. În ziua în care s-a produs incidentul, cele două clase – de a treia şi a patra – învăţau împreună, în lipsa unuia dintre învăţători. Părinţii ambilor copii susţin că nu este prima dată când aud despre isprăvile bătăuşului: „Şi mama lui a spus că nu are ce să-i facă. La fel se comportă şi acasă”. Bianca nu este la prima traumă suferită la şcoală. Părinţii povestesc că, în urmă cu un an, din cauza unor neînţelegeri, fetiţa a fost ţinută cu forţa în clasă, după ore, de mama colegului cu „apucături sexuale bolnăvicioase”. „Ne-a sechestrat fata timp de o jumătate de oră. Şi atunci am făcut scandal la şcoală. Am depus direct plângere şi la poliţie şi la parchet”, menţionează tatăl, fără să ofere detalii despre finalitatea acestui caz – conform adevarul.ro

Părinţii s-au plâns atât direcţiunii şcolii, cât şi primarului din localitate

Cu toate acestea, agresiunile n-au încetat, iar copiii agresivi nu sunt sancţionaţi. În plus, directoarea şcolii consideră că părinţii exagerează. „Nu cred că eu sunt responsabilă de modul în care vin copiii la şcoală cu anumite comportamente de acasă. Am înţeles că fata a început, ea l-a lovit pe coleg şi el a ripostat. Este o simplă joacă între copii“, răspunde Simona Roşu, directoarea şcolii din comuna Laloşu.

Cadrele didactice, după cum reiese din spusele copiilor, par să descurajeze orice solicitare de ajutor din partea elevilor: „Am încercat să-i spun, dar n-a vrut să mă asculte”, „I-am spus, dar nu m-a băgat în seamă”, sau „Directoarea susţine că nu ştia nimic, că profesorii nu o informează”, ori „Le-a spus celorlalţi copii să o lase în pace că-şi revine ea” ş.a.m.d.

Legea Bullyingului, inutilă

Inspectoratul Şcolar Judeţean a demarat propria anchetă la şcoala din Laloşu, iar Protecţia Copilului a fost sesizată. Andra Bică, şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea, consideră că o cauză a lipsei de acţiune la situaţia respectivă este o luptă absurdă de orgolii care se răsfrânge asupra copiilor: „Undeva în Legea Educaţiei se specifică clar: profesorul are obligaţia de a anunţa Protecţia Copilului – DGASPC – dacă acel copil trăieşte într-un mediu bolnav. Tu, ca şi cadru didactic, ai obligaţia să anunţi Protecţia Copilului. Pentru că aceste fapte se întâmplă la şcoală sunt vinovaţi şi profesorii, dar cea mai mare problemă la Laloşu o reprezintă relaţia (conflictuală – n.r.) dintre primar şi directoare“.

Primarul din Laloşu, Nicu Constantin, şi directoarea şcolii, Simona Roşu, au mai multe procese pe rol din diverse motive instituţionale: refuzul administraţiei de a deconta naveta cadrelor didactice, incapacitatea şi lipsa de comunicare şi colaborare între forurile decizionale pe tema investiţiilor, a consiliului de administraţie al şcolii etc.

De altfel, primarul Constantin este cel care i-a convins pe părinţii copiilor agresaţi să ia legătura cu ziariştii. Agresiunile sexuale şi fizice de la şcoala din Laloşu n-au fost confirmate în urma unei anchete a poliţiei desfăşurată recent. Pe de altă parte, faptele descrise de copii se încadrează în tiparul prevăzut de Legea bullyingului, un act normativ intrat în vigoare luna trecută. Cu toate acestea, normele de aplicare a legii n-au fost încă elaborate de Ministerul Educaţiei.

Citeste mai mult: adev.ro/q2ayri

Foto: Adevarul