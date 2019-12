Judecătorul CSM, valceanul “Bobiţă” Mateescu, cu “dosar penal pentru complicitate la luare de mită”: 9257 de euro, pe lună, din bani publici

La cei doar 38 de ani pe care-i are acum, judecătorul CSM, Bogdan Mihai Mateescu, zis şi “Bobiţă”, a ajuns în 2017, în Secţia de Judecători a CSM, de la şefia Judecătoriei Râmnicu Vâlcea.

Cu facultate de drept terminată în 2004 şi INM în 2007, “Bobiţă” Mateescu, fiu de primar al oraşului Băile Govora, a fost în 2004 consilier juridic la o firmă din zonă, apoi a fost auditor de justiţie, în 2007-2009 a fost judecător stagiar la Judecătoria Sector 4 Bucureşti iar apoi a profesat ca judecător la Judecătoria Râmnicu Vâlcea, unde a fost trei ani şi preşedinte.

“Spirit de echipă, implicat, motivat, spirit creativ, cu abilităţi de comunicare, spirit inovativ şi critic, onest, caracter proactiv, dynamic, cu bună rezistenţă de analiză sau sinteză, cu capacităţi decizionale şi cu rezistenţă la stres”, aşa cum se prezintă în propriul CV, “Bobiţă” Mateescu a scris în propriul proiect de principale obiective asumate în cazul în care este ales membru CSM că doreşte “să garanteze independenţa reală a judecătorului, independenţa financiară a sistemului şi fiecărui magistrat în parte”.

Tot în proiectul său, “Bobiţă” Mateescu promitea să trateze “o problemă reală a judecătorului român: independenţa materială”, scriind că “salarizarea magistratului devine subiect de discurs populist de natură politică, inducând în spaţiul public ideea de nemeritat, de exagerat, cu epitete puse injust, vădit incorecte, idei preluate consecvent de unele instituţii media”, susţinea că judecătorii sunt “frustraţi pe de-o parte legat de lipsa de siguranţă cu privire la cuantumului unicului său venit- salariul, la stabilitatea lui, iar pe de altă parte, legat de inechităţile adâncite în mod iresponsabil chiar în interiorul sistemului”, având o întreagă prezentare în care promitea să înlăture discriminările salariale din sistem dar şi să apere independenţa Justiţiei.

Nu degeaba scria însă tânărul “Bobiţă” Mateescu toate acestea şi era preocupat intens de aspectul material.

În interiorul CSM, când a devenit judecător CSM, membru al Secţiei de Judecători a CSM, a fost şi el un susţinător al salarizării şi veniturilor uriaşe ale magistraţilor, dar când a venit vorba de independenţa reală a judecătorului şi înfiinţarea Secţiei pentru Investigarea a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), în condiţiile în care timp de 4 ani jumătate DNA a deschis 2602 de dosare penale pe 2807 magistraţi şi a avut 5935 de măsuri de supraveghere tehnică numai pe judecători care au garantată legal independenţa chiar în Constituţie, “Bobiţă” Mateescu n-a mai susţinut independenţa judecătorului. La polul opus, a susţinut neînfiinţarea şi ulterior desfiinţarea SIIJ. Şi s-a poziţionat în tabăra “#Rezist”.

Avea şi de ce.

Judecătorul cu dosar penal al CSM-acuzaţii de complicitate la luare de mită în formă continuată, trafic de influenţă în formă continuată şi de cumpărare de influenţă în formă continuată.

La jumătatea acestui an, Curtea Supremă de Justiţie i-a redeschis judecătorului CSM, membru al Secţiei de Judecători din CSM, “Bobiţă” Mateescu, un dosar de corupţie pe care-l avea din 2015, dinainte să intre în CSM, dosar penal care a ajuns prin declinare în 2016 la DNA Piteşti care chiar a extins urmărirea penală în speţa în care este implicat judecătorul “Bobiţă” Mateescu şi tatăl său, primarul din Govora, Mihai Mateescu, potrivit documentelor prezentate în exclusivitate de ştripesurse.



Acuzaţiile în dosar sunt de luare de mită în formă continuată, de folosire sau de prezentare cu rea credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, de dare de mită în formă continuată, iar judecătorul “Bobiţă” Mateescu de la Judecătoria Râmnicu Vâlcea este acuzat chiar de complicitate la luare de mită în formă continuată, trafic de influenţă în formă continuată şi de cumpărare de influenţă în formă continuată.

Judecătorul CSM, “Bobiţă” Mateescu, este acuzat inclusiv că în perioada 2006-2008 a primit sume de bani sau alte foloase patrimoniale pentru ca să intervină pe lângă judecătorii în cadrul judecătoriei Râmnicu Vâlcea în vederea adoptării unor soluţii favorabile, că şi-ar fi executat în apartament lucrări de renovare cu primire de foloase, că ar fi primit alături de tatăl său, primarul Mihai Mateescu (ale cărui declaraţii de avere nu corespund) şi alte foloase necuvenite- electrocasnice- ce ar fi fost achitate printr-un card care nu-i aparţinea.

Dosarul lui “Bobiţă” Mateescu a fost preluat în 2017 de la DNA Piteşti la DNA Central, Secţia I a DNA, sub mandatul şi secţia controlată de Laura Codruţa Koveşi, unde funcţiona şi Serviciul de combatere a corupţiei în Justiţie- condus de apropiata lui Kovesi, Gabriela Mirică, dosarul a fost clasat în august 2018 înainte de înfiinţarea SIIJ, clasarea a ajuns la SIIJ, SIIJ a cerut infirmarea clasării pentru că potenţialele fapte din dosar nu fuseseră investigate iar în iulie 2019, Curtea Supremă de Justiţie a redeschis dosarul cu acuzaţii de corupţie la adresa lui “Bobiţă” Mateescu.

În aceste condiţii, de acuzaţii de corupţie într-un dosar penal, judecătorul CSM; “Bobiţă” Mateescu, membru al Secţiei de Judecători a CSM, are potrivit declaraţiei de avere din 2019, venituri din bani publici de peste 9000 de euro, raportat la fiecare lună a anului 2018.

Veniturile lunare de la stat ale judecătorului CSM, Bogdan Mateescu, cu dosar penal pe fapte de corupţie: 9257 euro, bani publici, de la cetăţeni

Astfel, judecătorul CSM, Mihai Bogdan Mateescu, membru al Secţiei de Judecători a CSM, are potrivit declaraţiei de avere din 2019 venituri din bani publici din decontare transport, decontare chirie, indemnizaţie CSM, drepturi restante din recalculări, diurnă deplasări interne şi diurnă detaşare în total de 9257 de euro pe lună.

Judecătorul Mateescu mai are un apartament în Vâlcea- Băile Govora, 1 maşină, o altă maşină a vândut-o cu 6000 de euro, are în conturi, asigurări de viaţă şi pensie privată băgaţi 439.257 lei şi are datorii la BRD de 28.386 de euro şi 12.262 lei.

