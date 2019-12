Educaţie pentru viitor: elevii din Râmnicu Vâlcea au participat la proiectul ”Traffic Snake Game – Oscar, şarpele hoinar” şi au economisit 1.848 kg CO2

Proiectul ”Traffic Snake Game – Oscar, şarpele hoinar” s-a desfăşurat în perioada 16-27 septembrie 2019 sub egida Săptămânii Europene a Mobilităţii, la start fiind înscrise 10 orașe: Bacău, Braşov, Deva, Făgăraş, Mizil, Moineşti, Odorheiu Secuiesc, Râmnicu Vâlcea, Satu Mare şi Târgu Mureş.

Creată pentru a încuraja elevii, părinţii şi cadrele didactice să adopte moduri sustenabile pentru deplasarea la şcoală, campania ”Traffic Snake Game – Oscar, şarpele hoinar” îşi propune să promoveze mersul pe jos, cu bicicleta şi cu mijloacele de transport în comun, în defavoarea deplasărilor cu maşina. Municipiul Râmnicu Vâlcea a fost reprezentat la cea de a şasea ediţie a proiectului de 479 de elevi cu vârste cuprinse între 7 şi 10 ani, de la şcolile ”Take Ionescu”, ”Anton Pann” şi Goranu.

Datele colectate în urma derulării campaniei la nivel naţional au fost analizate şi înregistrate pe site-ul oficial al campaniei (www.trafficsnakegame.eu/romania) de către Asociaţia „Oraşe Energie în România”, coordonatorul naţional al TSG. Conform acestor date, în cei şase ani de implementare a proiectului s-au realizat economii de peste 55 tone emisii CO 2 şi peste 370.000 km parcurşi sustenabil de către peste 55.000 elevi. De departe însă, reuşita cea mai mare a campaniei constă în comportamentul responsabil asumat de elevi pe termen lung, aceştia continuând să opteze pentru moduri sustenabile de transport chiar şi la o lună după încheierea campaniei propriu-zise. Astfel, fiecare elev a reuşit să înregistreze o economie de aproximativ 1 kg CO 2 în doar două săptămâni, alegând să se deplaseze sustenabil. TSG demonstrează în acest fel cât este de simplu să reducem cantitatea de emisii de CO 2 prin opţiuni responsabile, paşi mici, determinare şi consecvenţă.

Rezultatele înregistrate de fiecare şcoală sau oraş pot fi consultate pe site-ul oficial al campaniei. Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea mulţumeşte celor elevilor din Râmnicu Vâlcea şi cadrelor didactice coordonatoare care au participat în proiect şi care au reuşit, după cele două săptămâni de campanie, să ajungă la un procent de aproximativ 83,47% deplasări sustenabile şi chiar la 87,76%, la o lună după finalizarea acesteia.