Deputatul PSD Daniela Oteșanu: Anularea OUG 114 va lovi mai ales în populația cu venituri mici 

“Măsurile care s-au anunțat deja, de la neaplicarea Legii salarizării și Legii pensiilor, până la anularea OUG 114, care plafona prețurile la energie electrică și gaze pentru consumatorii casnici sunt iresponsabile. De unde atâta interes pentru profitul companiilor de energie, care nu falimentează, nu se închid, ci au doar un profit mai mic? Majorarea deficitului a fost gândită cred eu, pentru că un deficit mare bagă România în procedură de infrigement cu Comisia Europeană, care Comisie Europeană va veni și va spune că majorarea salariilor și majorarea pensiilor nu sunt sustenibile și atunci, fiind an electoral, PNL va da vina pe Comisia Europeană și, bineînțeles, pe cei de la PSD. În final cei care vor plăti din ce în ce mai mult sunt cetățenii acestei țări. Am încercat să ducem nivelul de salariyare al multora din ei la unul decent. Am reușit să majorăm și pensiile și acum cu o viteză fantastică noul premier și ministrul finanțelor distrug totul, și culmea nesințirii dau vina pe PSD și inventează existența unor găuri în buget. Găurile le fac ei acum cu nonșalanță”, a declarat deputatul social-democrat de Valcea, Daniela Oteșanu.