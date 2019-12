Cum poti sa pierzi in greutate natural

Cu totii ne dorim sa slabim insa pentru asta trebuie sa facem niste eforturi si nu ma gandesc aici doar la cele fizice. E vorba in primul rand de un efort mental.

Pentru a pierde din greutate natural, trebuie sa te echipezi cu rabdare si cu un plan foarte bine pus la punct. Trebuie sa constientizezi ca rezultatele nu vor veni peste noapte si ca ai nevoie de cateva saptamani succesive in care trebuie sa iti urmezi planul si sa adopti un stil de viata sanatos.

Cum poti sa pierzi din greutate natural? Iata cateva sfaturi:

– obisnuieste-te sa intelegi ce mananci

– fa miscare de la prima ora a diminetii

– odihneste-te suficient

– bea apa intr-o anumita cantitate si la anumite momente

– renunta la zahar

Voi relua sfaturile de mai sus si voi vorbi despre fiecare in parte.

Toata lumea iti spune ca daca esti atent(a) la ce mananci, vei slabi. Acest lucru e adevarat insa nimeni nu iti spune in totalitate ce anume ai voie sa mananci si ce nu pentru sunt prea multe lucruri de spus. Din acest motiv trebui sa incepi sa inveti tu cateva ceva despre fiecare aliment in parte.

Grupeaza alimentele in carbohidrati, lipide si proteine si incearca sa nu le combini pe toate trei la o masa. Nu manca acelasi lucru mai multe zile la rand pentru ca ai nevoie de o alimentatie echilibrata pentru a pierde in greutate natural.

Voi ramane tot in zona mancarii. Incearca sa nu te infometezi niciodata, dar in acelasi timp trebuie sa incerci sa mananci din ce in ce mai putin. Corpul iti va spune singur ce trebuie sa faci. Daca te infometezi, la urmatoarea masa vei avea tendinta sa mananci mai mult decat ai nevoie pentru ca organismul va incerca sa isi formeze depozite de grasimi pe care sa le arda pentru a produce energie in momentele in care nu vei mai manca.

Zaharul este inamicul tau numarul unu atunci cand vrei sa slabesti. Acesta favorizeaza depunerea grasimilor in zona abdominala. Elimina-l din alimentatia ta.

Apa e foarte importanta daca vrei sa slabesti natural. Nu te forta sa bei cat mai multa. Incearca sa o bei la temperatura corpului pentru a fi asimilata mai bine de acesta. Nu bea lichidie in timpul meselor pentru ca iti vei ingreuna digestia. Una dintre reguli este sa nu bei apa cu o jumatate de ora inainte de mese si nici in urmatoarele doua ore dupa ele.

De asemenea, incearca sa beai apa la prima ora a diminetii. Acest lucru iti poate ajuta corpul sa scape de toxinele acumulate peste noapte.

Dimineata este indicat sa faci un efort usor sau un dus. In felul acesta iti vei pune in miscare organismul si vei stimula arderile, astfel incat vei scapa mai usor de depozitele de grasime.

Somnul este extrem de important atunci cand vrei sa pierzi in greutate. De exemplu, daca nu dormi suficient, corpul va fi slabit pe timpul zilei si vei fi tentat(a) sa mananci mancaruri mai grase pentru ca organismul sa faca rost de energia necesara.