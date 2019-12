Cele mai puternice valcence in 2019

FEMEI PUTERNICE

Irina Argesanu, fosta sefa a Organizatiei de Femei a PNL – Ramnicu Valcea, care a preferat, printr-un act de demnitate, sa-si dea demisia din partid decat sa suporte politica dictatoriala a lui Buican. Irina Argesanu conduce o afacere de succes de mai multi ani – SC Scavil SA.

Loredana Predescu, proprietara a brandului Horezu Gifts si a Agentiei de Turism Daytour, antreprenoarea este o puternica sustinatoare a traditiilor valcene. Proiectele sale din zona de implicare sociala le desfasoara prin intermediul Asociatiei Culturala Oltenia de sub Munte, care are ca obiectiv sa promoveze mesterii autentici si ceramica de Horezu. Cel mai important demers al asociatiei este incadrarea Culei Greceanu in patrimoniul UNESCO si de a face cunoscuta importanta ei istorica si culturala.

Lucia Nita de la Paradis Royal, o femeie puternica si eleganta, cu adevarat distinsa, care a reusit sa creeze un BRAND in domeniul locatiilor de evenimente din judetul Valcea. Sincere aprecieri si pentru FAMILIA MINUNATA!