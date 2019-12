Case in Valcea: Trucuri pentru o locuinta SPECTACULOASA la exterior

Sa amenajezi complet nu este suficient atunci cand iti doresti sa obtii o locuinta spectaculoasa, care sa provoace uimire musafirilor. Daca iti doresti un imobil aparte, atunci trebuie sa ai in vedere toate aspectele care alcatuiesc o casa, nu doar pe cele mai importante.

Prin urmare, daca ai amenajat si decorat interiorul, trebuie sa pui accent si pe partea exterioara a casei, deoarece este la fel de importanta. Chiar daca esti de parere ca cea dinauntru aduce confort, trebuie sa stii ca aspectul exterior al locuintei poate aduce un plus de valoare intregului imobil.

Iata care sunt metodele cu ajutorul carora poti obtine o casa spectaculoasa la exterior:

Acoperis colorat

Cele mai multe case au acoperis maro, insa, daca doresti sa ai un imobil spectaculos, trebuie sa te orientezi spre o nuanta deosebita pentru tigla de pe casa. Opteaza pentru albastru, verde sau rosu, deoarece sunt culori placute, care nu sunt folosite atat de mult de ceilalti proprietari. Cu toate acestea, daca alegi una dintre nuantele enumerate mai sus, acorda o importanta majora culorii peretilor, deoarece aceste doua elemente trebuie sa se impleteasca armonios. Astfel, daca locuinta este bej, nu alege un acoperis rosu, ci unul verde inchis.

Usa intr-o nuanta indrazneata

Cat de plictisit esti de usile maro sau negre? Daca iti doresti ca locuinta ta sa fie complet diferita fata de toate celelalte din cartier, atunci alege pentru intrarea in casa o usa metalica inedita. Opteaza pentru nuante precum galben, albastru, verde sau rosu si sigur vei atrage toate privirile vecinilor curiosi.

O casa spectaculoasa se construieste doar cu produse iesite din comun, menite sa acapereze toata atentia trecatorilor.

Ferestre de calitate

O casa perfecta trebuie sa renunte la clasicele ferestre din lemn, in favoarea celor din termopan, rezistente si extrem de placute din punct de vedere estetic. Daca iti doresti un aspect luxos pentru exteriorul casei tale, orienteaza-te spre ferestrele si serviciile Alsecco.ro, care nu dezamagesc niciun client.

Flori

O casa primitoare trebuie neaparat sa aiba numeroase flori pe prispa casei sau suspendate deasupra usii de la intrare. Daca iti doresti ca musafirii sa te laude si sa aprecieze aspectul casei, atunci planteaza florile preferate in cateva ghivece, pe care sa le asezi strategic in fata casei. Pune mare accent pe plante, deoarece, de cele mai multe ori, acestea schimba in totalitate aspectul general al unui imobil.

Gradina verde

Gradina casei joaca un rol important in obtinerea unui aspect placut, armonios. Degeaba locuinta arata extraordinar, daca gradina sau spatiul din fata nu este ingrijit. Astfel, este esential sa pui accent si pe aceasta zona, sa sadesti numeroase flori si sa plantezi diversi copaci, pentru ca imobilul sa atraga doar priviri admirative.

Renunta la ideea de a asfalta spatiul din fata, deoarece este mult mai apreciata o gradina verde.

Prin urmare, daca iti doresti o locuinta completa si extrem de frumoasa, nu pune accent doar pe interiorul casei, ci si pe exterior, deoarece este la fel de important. Pune pret pe fiecare detaliu care o alcatuieste si alege calitatea, pentru a fi pe deplin multumit de rezultatul final.

Sursa foto: Unsplash.com