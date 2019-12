Buican impune politica pumnului in gura! Libertatea de exprimare este o poveste trista la PNL Valcea!

Libertatea de exprimare este o poveste trista la PNL Valcea! Deputatul Cristian Buican pune pumnul in gura oricarui membru care ii critica deciziile! Multi LIBERALI AUTENTICI sunt foarte nemultumiti de numirea in functia de prefect a lui Tiberiu Costea, personaj care a semnat un angajament cu Securitatea si asupra caruia planeaza suspiciunea ca are studii superioare false la Universitatea Bioterra! Unul dintre cei mai vocali este liberalul Gheorghe Cretan, care si-a exprimat punctul de vedere in termeni destul de duri si acum este amenintat de Buican cu excluderea din partid…